Coordinación para combatir asaltos en rutas de buses

Autoridades llevaron a cabo la segunda mesa interinstitucionales para abordar la problemática relacionada con los asaltos ocurridos en las últimas semanas en los buses de transporte extraurbano en rutas que cubren el occidente del país.
En el acercamiento participaron las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y los Gobernadores departamentales de Sololá, Chimaltenango, Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango y Huehuetenango, así como integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán y de la municipalidad indígena de Sololá.
El objetivo del encuentro fue dar seguimiento a la situación de seguridad y continuar coordinando esfuerzos entre autoridades nacionales y departamentales para el resguardo de la población.
Los altos mandos de la institución policial, incluidos el director General de la PNC, David Custodio Boteo, y el subdirector general de Operaciones, Esvin Quiché, reiteraron su compromiso con proteger la vida y la integridad física de pilotos y usuarios del transporte público.
Asimismo, se estableció que en los próximos días se definirán acciones conjuntas y estrategias de despliegue operativo que permitirán reforzar la vigilancia y mejorar la respuesta policial en los departamentos del occidente del país.
Pasajero pierde la vida en asalto a bus en Escuintla
Una persona murió en el marco de un asalto que se registró en un bus extraurbano. El hecho ocurrió el pasado 25 de noviembre, en la ruta al Pacífico, jurisdicción del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
De acuerdo con la información compartida, sujetos desconocidos abordaron la unidad de transporte de la empresa de transportes Esmeralda y la tomaron por asalto. Utilizando armas de fuego, amenazaron a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias.
El bus cubría la ruta desde Mazatenango, Retalhuleu; hacia la ciudad de Guatemala. En cierta área del tramo ocurrió el hecho de violencia, en el marco del cual falleció un hombre después de que los asaltantes le dispararan y le causaran heridas en diferentes partes del cuerpo.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7