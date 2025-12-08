Pasajeros de un bus sufren asalto en la ruta Interamericana

Los Bomberos Voluntarios informaron que se registró un asalto en un bus de la empresa de trasporte Vicente cuando este circulaba por la ruta Interamericana entre Tecpán Guatemala, Chimaltenango; y Chichicastenango, Quiché.
Los socorristas indicaron que el piloto y el ayudante del transporte solicitaron auxilio en la estación de esa institución ubicada en el caserío Chupol, donde fueron atendidos varios pasajeros que resultaron con alteración nerviosa.
Los técnicos en urgencias médicas le brindaron la atención prehospitalaria a los afectados en el lugar y constataron que no era necesario su traslado a un centro asistencial.
Según la información, sujetos abordaron la unidad de transporte como supuestos pasajeros, luego de que el bus se puso en marcha, inició el atraco a los pasajeros. Bajo amenazas, los desconocidos los despojaron de sus pertenencias y luego descendieron de la unidad con varias mochilas y los artículos robados.