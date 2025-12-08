 Pasajeros de un bus sufren asalto en la ruta Interamericana
Nacionales

Pasajeros de un bus sufren asalto en la ruta Interamericana

Los bomberos atendieron a los afectados, quienes presentaban crisis nerviosa.

Compartir:
., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Los Bomberos Voluntarios informaron que se registró un asalto en un bus de la empresa de trasporte Vicente cuando este circulaba por la ruta Interamericana entre Tecpán Guatemala, Chimaltenango; y Chichicastenango, Quiché.

Los socorristas indicaron que el piloto y el ayudante del transporte solicitaron auxilio en la estación de esa institución ubicada en el caserío Chupol, donde fueron atendidos varios pasajeros que resultaron con alteración nerviosa.

Los técnicos en urgencias médicas le brindaron la atención prehospitalaria a los afectados en el lugar y constataron que no era necesario su traslado a un centro asistencial.

Según la información, sujetos abordaron la unidad de transporte como supuestos pasajeros, luego de que el bus se puso en marcha, inició el atraco a los pasajeros. Bajo amenazas, los desconocidos los despojaron de sus pertenencias y luego descendieron de la unidad con varias mochilas y los artículos robados.

En Portada

Fallece la esposa del expresidente Otto Pérezt
Nacionales

Fallece la esposa del expresidente Otto Pérez

07:09 AM, Dic 08
Jean Pierre Brol logra medalla de plata en la Copa del Mundo de tirot
Deportes

Jean Pierre Brol logra medalla de plata en la Copa del Mundo de tiro

08:01 AM, Dic 08
Envían a prisión a implicado en ataque contra hijo de alcaldet
Nacionales

Envían a prisión a implicado en ataque contra hijo de alcalde

08:42 AM, Dic 08
El guatemalteco Oscar Isaac y Frankenstein nominados a los Golden Globes 2026t
Farándula

El guatemalteco Oscar Isaac y Frankenstein nominados a los Golden Globes 2026

08:13 AM, Dic 08

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpNoticias de GuatemalaEE.UU.PNCSeguridadredes socialesFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos