 Guatemala destaca apoyo de la DEA en combate al narcotráfico
Nacionales

Guatemala decomisa 29 toneladas de cocaína y destaca apoyo de la DEA

El mandatario Bernardo Arévalo se reunió con el administrador de la DEA.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se reunió con el administrador de la DEA, Terrence Cole., Gobierno de Guatemala
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se reunió con el administrador de la DEA, Terrence Cole. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León, que comenzó el 14 de enero de 2024 en Guatemala, ha decomisado más de 29 toneladas de cocaína a la fecha a los carteles del narcotráfico, según estadísticas oficiales.

Durante este año, las fuerzas de seguridad han decomisado 11 toneladas de la droga, de acuerdo con declaraciones del presidente publicadas este miércoles en redes sociales.

Además, han incautado una tonelada de precursores de fentanilo, aseguró el mandatario al titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA en inglés) Terrance C. Terry Cole, durante una reunión privada que mantuvieron el martes en su visita al país centroamericano.

La colaboración con la DEA "está produciendo extraordinarios resultados y nos permite actuar con mayor precisión y efectividad", sostuvo Arévalo.

En la declaración conjunta publicada por el mandatario este miércoles, Arévalo agregó que el compromiso de su administración con la lucha contra el narcotráfico es firme y que los resultados son una prueba de ello.

"Estamos demostrando que la voluntad política y la coordinación pueden desmantelar las estructuras criminales que tanto daño hacen a nuestro país", afirmó Arévalo.

DEA destaca cooperación de Guatemala

El funcionario de la DEA, agradeció en nombre del presidente Donald Trump, el apoyo de Guatemala en el combate del narcotráfico, decomiso de drogas y las extradiciones.

"La colaboración entre la DEA y el Gobierno de Guatemala ha sido fundamental para alcanzar estos éxitos. Estamos muy agradecidos por el compromiso de la administración de Arévalo en la lucha contra el narcotráfico y en particular por el decomiso de drogas y la voluntad de extraditar a quienes envenenan a nuestras comunidades. Este es un ejemplo de la fuerza que tienen nuestras alianzas", declaró Cole.

De hecho, tres narcotraficantes, uno de ellos de nacionalidad colombiana, fueron entregados en las últimas horas por Guatemala a agentes de la DEA y los extraditaron a Estados Unidos.

En 2024, las unidades de antinarcóticos decomisaron más de 18,2 toneladas de cocaína al narcotráfico, lo que representó un 261 por ciento más que lo incautado en 2023. En los últimos dos años del anterior Gobierno (2022 y 2023 se incautaron en el país centroamericano 7,5 toneladas de cocaína.

Según las cifras oficiales, durante la administración de Arévalo suman más de 29,2 toneladas de cocaína las incautadas en Guatemala y al menos 37 narcotraficantes pedidos en extradición por la justicia de Estados Unidos detenidos.

Debido a su posición geográfica, el territorio guatemalteco es utilizado por los carteles internacionales para transportar droga desde Sudamérica para luego trasladarla, vía México, hacia Estados Unidos, que es el principal consumidor.

Guatemala incauta más de 600 paquetes de cocaína en el Pacífico procedentes de Suramérica

El alijo de cocaína fue encontrado tras una investigación sobre una embarcación que arribó a las costas guatemaltecas.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

