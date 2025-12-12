 EE.UU. pone fin a programa migratorio de reunificación familiar para Guatemala y otros seis países
EE.UU. pone fin a programa migratorio de reunificación familiar para Guatemala y otros seis países

Los inmigrantes amparados con el llamado "Family Reunification Parole (FRP)" deberán abandonar Estados Unidos a mediados de enero si carecen de alguna otra alternativa legal.

Estados Unidos anunció este viernes la terminación de programas migratorios humanitarios de reunificación familiar para nacionales de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como para sus familiares inmediatos, argumentando abusos de estas protecciones.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés) anunció el fin del llamado "Family Reunification Parole (FRP) para estos siete países.

De esta forma, inmigrantes amparados con este beneficio deberán abandonar Estados Unidos a mediados de enero si carecen de alguna otra alternativa legal para quedarse en el país.

La Administración indicó que estos programas fueron utilizados de manera indebida, permitiendo que personas poco verificadas eludieran el proceso tradicional para obtener esa protección migratoria.

Según el FRP regresará a un esquema caso por caso, como lo estableció el Congreso, según el comunicado.

La medida, publicada en el Registro Federal, busca reducir riesgos de fraude y abuso y priorizar la seguridad nacional y pública, subrayó.

Explicó que si el beneficio del FRP de un inmigrante aún no ha vencido al 14 de enero próximo, terminará en esa fecha.

Eso salvo que tenga una solicitud de residencia permanente presentada antes del 15 de diciembre de 2025 y que siga pendiente el 14 de enero de 2026.

En caso de negarse la solicitud, el periodo de beneficio se revocará y el inmigrante deberá abandonar el país de inmediato.

Asimismo, DHS informó que la terminación del programa implicará la revocación de la autorización de empleo asociada. Los afectados serán notificados individualmente.

Quienes no tengan un estatus legal para permanecer en Estados Unidos tras la finalización de los programas deberán salir antes de la fecha de terminación, pudiendo utilizar la aplicación CBP Home para reportar su salida.

El gobierno señaló que ofrecerá incentivos como asistencia financiera, ayuda con documentos de viaje y exoneración de multas civiles a quienes califiquen.

