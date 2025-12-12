Piloto de grúa fallece en accidente en ruta al Atlántico

Un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este viernes, 12 de diciembre, cobró la vida de una persona. El hecho se produjo en el kilómetro 36 de la ruta al Atlántico, donde hay presencia de autoridades y se mantiene un cierre vehicular parcial.
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que fueron notificados con respecto a un fuerte incidente vial que se había dado en el sector, por lo que de inmediato coordinaron el traslado de unidades de emergencia.
A su llegada, los técnicos en urgencias médicas determinaron que había ocurrido una colisión que involucraba a dos vehículos del transporte pesado, siendo un tráiler y una grúa. Dentro de la cabina de este último estaba atrapado el conductor.
Los elementos de las estaciones de San Antonio La Paz y El Fiscal que acudieron a bordo de las unidades AD-39, RD-48 y RD-93 para atender esta emergencia constataron que esta persona ya no contaba con signos vitales. Asimismo, se estableció que el cuerpo de la víctima estaba atrapado en los hierros retorcidos de la unidad.
"Se utilizó equipo de extricación vehicular para liberar el cuerpo del piloto de la grúa. Asimismo, se procedió a notificar a las autoridades correspondientes", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución de socorro.
Guatemala registró casi 10 mil muertes por accidentes en últimos cinco años
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) compartió datos con respecto a los accidentes de tránsito que se han registrado en Guatemala y la pérdida de vidas a consecuencia de esta situación. Además, recientemente anunció el lanzamiento de una campaña enfocada en fortalecer la educación y responsabilidad vial.
La información de la referida entidad detalla que en los últimos cinco años se registraron incidentes de tránsito a nivel nacional en el marco de los cuales perdieron la vida 9 mil 839 personas. Esta cifra refleja entre cinco y seis muertes diarias por este motivo.
Como una medida de buscar transformar la cultura vial y evitar que se sigan perdiendo vidas, el Gobierno lanzó la campaña nacional "Súmate a la Prevención".
"Esta campaña fue realizada pensando en los conductores de autobuses extraurbanos y de transporte de carga pesada y cómo cada uno de ellos puede evitar accidentes de tránsito en las carreteras, por lo que los materiales fueron validados con gremiales de transportistas de ambos sectores", explicó el CIV al respecto.