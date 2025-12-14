Capturan a supuestos sicarios tras balacera en Villa Nueva

Después de un ataque armado en el que dos hombres resultaron heridos de bala, en la zona 4 del municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a tres hombres sindicados de perpetrar el tiroteo. Según la descripción policial, la balacera ocurrió en la colonia Mario Alioto Sánchez, pero los sospechosos fueron detenidos en la 7a. calle y 1 avenida, del sector de Linda Vista, residenciales Guatel II.
Las fuerzas de seguridad agregaron que en el lugar del operativo localizaron un fuerte armamento, un vehículo y radio comunicadores. Fueron agentes policiales de la comisaría 15 quienes activaron los protocolos de persecución para dar con los presuntos autores del atentado, informó la PNC.
Asimismo, la PNC aseguró que las víctimas del hecho de violencia sufrieron heridas de bala en los brazos. Según el ente de seguridad, para ejecutar la detención, se tuvo que hacer un despliegue rápido para no perder de vista a los presuntos responsables del hecho de violencia.
"Los sujetos fueron perseguidos cuando escapaban a bordo del picop con placas particulares 395JNQ", reportaron. Asimismo, recalcaron que, al neutralizarlos, se les consignó una carabina calibre .223 con tres cargadores y 75 municiones.
Armamento decomisado en Villa Nueva
Los uniformados agregaron que también hallaron una pistola con tres cargadores y 39 municiones. Además, les incautaron una pistola con tres cargadores y 48 municiones, sin licencia de portación.
Entre otros enseres, la PNC les ubicó seis teléfonos celulares y dos radios portátiles, siempre en la zona 4 de Villa Nueva.
Los aprehendidos fueron identificados como Henry Oswaldo Cortéz Esquivel, de 43 años, alias "Gordo"; Félix Martínez Sandoval, de 59 años, alias "Viejo" y Luis Fidel Xitumul Hernández, de 29 alias "Güicho".
La PNC destacó que el último de los mencionados tiene una orden de captura vigente, por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y/o deportivas. La petición para aprehenderlo fue girada durante octubre de este año por un juzgado de la capital, aseguraron.
En sus publicaciones, la PNC declaró que los tres detenidos son "terroristas de la mara salvatrucha".