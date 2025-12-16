 Automóvil cae en zanja en zona 6 capitalina
Nacionales

Difunden videos del momento en que automóvil cae en zanja en zona 6 capitalina

Conductor se distrae, ignora la señalización y cae en zanja en zona 6.

Accidente en la zona 6., Captura de pantalla video Facebook.
Accidente en la zona 6. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

En redes sociales comenzaron a circular videos que captaron los instantes posteriores a un accidente de tránsito ocurrido en la 16 avenida y 16 calle, frente a la colonia Los Cipresales, en dirección a La Pedrera, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala. Las imágenes muestran un automóvil que cayó en una zanja donde se realizan trabajos municipales, en un sector que a esa hora registraba alto flujo vehicular.

El hecho se registró alrededor de las 17:30 horas del pasado 14 de diciembre de 2025, cuando decenas de vehículos transitaban por el área. De acuerdo con la información oficial, el tramo contaba con señalización preventiva debido a las obras en desarrollo; sin embargo, el conductor del automóvil no habría prestado la debida atención, lo que provocó que el vehículo terminara dentro de la excavación.

Tras el percance, Bomberos Municipales acudieron al lugar para brindar asistencia a los ocupantes del vehículo. Los socorristas informaron que ninguno de los tripulantes presentó lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Hasta el momento, se desconoce si la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala impuso alguna sanción relacionada con el incidente, tomando en cuenta que ocurrió en un área intervenida por trabajos municipales debidamente señalizados.

Motorista cae en drenaje

Este accidente ocurre un día después de que también se difundiera en redes sociales otro video que evidencia los riesgos de ignorar la señalización vial en zonas con obras públicas. La grabación, que comenzó a circular el sábado 13 de diciembre, muestra el momento en que un motorista cae dentro de un drenaje en un sector del departamento de Escuintla, luego de intentar avanzar por una calle cerrada debido a trabajos municipales.

En las imágenes se observa cómo el conductor de la motocicleta decide bordear el área acordonada para no detener su marcha. Sin embargo, al circular por la orilla de la excavación, pierde el control del vehículo y cae en un agujero profundo donde se realizaban labores para la instalación de tubería de desagüe.

Según reportes de medios locales, el tramo contaba con advertencias visibles y cierres preventivos, establecidos precisamente para evitar accidentes. A pesar de ello, el motorista optó por continuar su trayecto, lo que derivó en el incidente que quedó registrado en video. Afortunadamente, las autoridades indicaron que no sufrió heridas de gravedad, aunque el caso sirvió como llamado de atención para conductores y peatones sobre la importancia de respetar la señalización vial, especialmente en zonas intervenidas por obras públicas.

Motorista cae en drenaje al ignorar señalización y video se vuelve viral

En Escuintla, un motorista cayó en un profundo agujero al ignorar cierre vial.

