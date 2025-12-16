 Cámara del Agro pide al Ejecutivo tomar decisión técnica sobre el salario mínimo
Cámara del Agro pide al Ejecutivo tomar decisión técnica sobre el salario mínimo

Dicha Cámara pide que el salario mínimo sea diferenciado para el agro, con base en criterios técnicos y productividad real.

EL AGRO CRECERÁ 1.8 %, MENOS DE LA MITAD DEL PROMEDIO NACIONAL, Foto Archivo MAGA
La Cámara del Agro de Guatemala hizo un llamado este martes 16 de diciembre al Presidente, Bernardo Arévalo, para que la decisión sobre el salario mínimo 2026 se adopte con criterios técnicos y con pleno entendimiento de su impacto real sobre el empleo formal, especialmente en el área rural.

La Cámara del Agro indicó que en la discusión del salario mínimo no puede analizarse únicamente el porcentaje nominal del aumento.

"En Guatemala, cada punto porcentual de incremento salarial se amplifica automáticamente por el efecto de las prestaciones obligatorias, por lo que el costo real para las empresas es cerca de 1.4 veces mayor al porcentaje anunciado.", indicó la Cámara. 

Agregó que este impacto se suma a los altos costos que ya enfrentan los productores por carreteras destruidas y la congestión persistente en los puertos. trasladando una presión directa sobre el empleo formal y limitando la capacidad de contratación.

Según las proyecciones oficiales, el PIB agrícola crecería apenas 1.8 %, menos de la mitad del crecimiento nacional estimado por el Banco de Guatemala (Banguat) en 4.1 %, y muy por debajo de otros sectores que crecerán entre 8% y 9%.

Por lo que el salario mínimo debe ser diferenciado para el agro, con base en criterios técnicos y productividad real, si se quiere proteger el empleo rural formal y evitar que más trabajadores caigan en la informalidad, indicó la Cámara del Agro.

El salario mínimo en Guatemala para 2026 aún no está definido, y la expectativa crece mientras los sectores involucrados emiten sus posturas sobre un moderado aumento. El monto oficial será determinado por el presidente Bernardo Arévalo de León, luego de que los representantes de empleadores y trabajadores no alcanzaran consenso durante el diálogo anual que coordina la Comisión Nacional del Salario (CNS).

La discusión sobre el ajuste salarial se da en un contexto de intensos debates y desafíos en las finanzas públicas, en los que analistas subrayan la necesidad de llegar a un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la estabilidad económica del país. El proceso de fijación cuenta con etapas definidas, donde la CNS, en calidad de órgano consultivo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, analiza indicadores clave como inflación, crecimiento económico, productividad y capacidad de pago empresarial antes de recomendar un porcentaje de ajuste.

