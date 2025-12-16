MP dirige diligencias en comunidades de Sololá

La Fiscalía Distrital de Sololá da seguimiento a los hechos violentos ocurridos entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, ocurridos el pasado 11, 12 y 13 de diciembre pasado, en los cuales se reportaronn personas fallecidas, heridas y desaparecidas, así como agentes de la Policía Nacional Civil y miembros del Ejército de Guatemala lesionados, informó el Ministerio Público (MP).
De acuerdo con la Fiscalía, los casos derivados de este conflicto se encuentran actualmente en fase de investigación.
"El 11 de diciembre se reportó que cuatro soldados del Ejército de Guatemala resultaron heridos por proyectil de arma de fuego mientras brindaban seguridad en Santa Catarina Ixtahuacán. En el mismo hecho, una patrulla de la Policía Nacional Civil fue impactada por un proyectil en la ruta Interamericana, localizándose en su interior un posible encamisado de bala. Los militares lesionados fueron trasladados vía aérea al Hospital Militar, en la ciudad capital." detalló el Ministerio Público.
Posteriormente, el 13 de diciembre se reportaron personas fallecidas en la aldea Pachipac, de Nahualá; sin embargo, por razones de seguridad y ante la presencia de personas armadas, las autoridades no lograron acceder al lugar.
Según el MP, los pobladores se opusieron al traslado de los cuerpos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), indicando que serían sepultados en la localidad. De manera preliminar, se reporta un total de 14 personas fallecidas.
Ese mismo día, también se documentaron hechos relacionados con la retención ilegal de agentes de la Policía Nacional Civil, quienes fueron víctimas de agresiones físicas, despojo de armas, municiones y equipo táctico, además de daños a una unidad policial. Estos sucesos se registraron tras enfrentamientos armados en una zona montañosa de la aldea Pachipac, donde igualmente se reportó el rescate de seis cuerpos sin vida.
Derivado del estado de prevención decretado, la Fiscalía ha sostenido reuniones interinstitucionales con autoridades de seguridad, esto con la finalidad de realizar acciones en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y garantizar la seguridad en la zona.
Según las autoridades locales, hay 14 muertos, la mayoría vecinos, mientras que el Gobierno reportó el pasado domingo cinco fallecidos a la vez que aseguró que el choque sucedió entre pobladores de ambos municipios pero que "grupos armados ilegales" se "aprovecharon maliciosamente" de la histórica disputa territorial. Se reportaron el uso de armas automáticas de alto calibre y lanzagranadas, además del ataque a un destacamento militar.
"En Consejo de Ministros hemos decidido implementar medidas extraordinarias para atender esta situación crítica. Hemos emitido el decreto (...) para declarar Estado de Prevención en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán", afirmó Arévalo de León en rueda de prensa el domingo.
El Gobierno guatemalteco ha difundido vídeos que muestran a personas armadas movilizándose por zonas montañosas y los "impactos" de bala contra aeronaves del Ejército.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7