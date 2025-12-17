 Procesan a presuntos integrantes de 'Los taxistas del viejo'
Nacionales

Presuntos integrantes de estructura "Los taxistas del viejo" enfrentarán proceso penal

Los sindicados serán investigados por presuntamente incurrir en tres delitos, incluido asesinato.

Presuntos integrantes de la estructura criminal "Los taxistas del viejo"., PNC
Presuntos integrantes de la estructura criminal "Los taxistas del viejo". / FOTO: PNC

El Juzgado Noveno Penal resolvió este miércoles, 17 de diciembre, ligar a proceso y enviar a prisión preventiva a ocho presuntos integrantes de la estructura criminal "Los taxistas del viejo", a quienes se les vincula con una serie de hechos criminales.

Las partes presentaron sus argumentos durante la audiencia de primera declaración. El Ministerio Público (MP) presentó los indicios recabados en el marco de las investigaciones desarrolladas en seguimiento a ataques armados y otro tipo de incidentes detrás de los cuales se sospecha que se encuentra esta red delictiva.

De acuerdo con la fiscalía, estas personas intentaron en varias ocasiones darle muerte al alcalde de San Pedro Necta, Huehuetenango, Rony Galicia Herrera. 

El juez a cargo analizó los planteamientos que hicieron los fiscales y resolvió dictar auto de procesamiento contra los sindicados por la posible comisión de los delitos de asesinato, conspiración para el asesinato y asociación ilícita.

También vinculados con robo a camión de valores y otros casos

El fiscal de Sección de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Dennis Torres, dijo la semana pasada tras confirmarse la captura de los sindicados que dentro del caso "Taxistas del Viejo" se detectó la existencia de una estructura que opera en la ciudad capital y, en ciertas ocasiones, en San Marcos. Indicó que usan taxis piratas, no rotulados, para cometer sus fechorías, trasladar armas, drogas entre otros ilícitos.

El grupo criminal está dedicado al sicariato, robos y narcomenudeo. Aunque el caso más relevante es que dicho grupo es señalado de participar en el asalto a un camión de una empresa de transporte de valores en San José El Rodeo, San Marcos, el cual trasladaba Q1 millón 100 mil en efectivo.

El incidente ocurrió el pasado 1 de septiembre en el parque central de ese municipio, donde individuos interceptaron el vehículo para sustraer el dinero. En el marco del incidente murieron cuatro personas.

