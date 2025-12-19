 Accidente en Escuintla: Dos muertos en choque de camiones
Nacionales

Trágico accidente en Escuintla: Dos fallecidos tras choque de camiones

El piloto y el ayudante de un camión repartidor de una ferretería perdieron la vida.

accidente en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla
Las víctimas mortales viajaban en un camión repartidor de una ferretería. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un trágico accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este viernes, 19 de diciembre, en el kilómetro 90.2 de la ruta que conduce hacia Cerro Colorado, Santa Lucía Cotzumalguapa, en jurisdicción del departamento de Escuintla. El saldo fue de dos personas fallecidas y una herida.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, por causas no establecidas, en el referido punto colisionaron dos camiones. Uno utilizado para repartir agua purificada y otro para distribuir materiales de construcción.

Hans Lemus, vocero de la institución, informó que el ayudante de la unidad que trasladaba el vital líquido resultó herido, por lo que se le brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente fue trasladado hacia un centro asistencial.

"Presentaba fractura en la muñeca izquierda y golpes en la parte frontal del cráneo. Fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de la localidad", indicó el socorrista.

Agregó que el paciente fue identificado como Hilder Alfonso Gómez Cabrera, de 24 años de edad, residente de la cabecera de Escuintla.

Mientras tanto, Héctor José Contreras Alonzo, de 32 años, el piloto de esa unidad, resultó ileso.

Foto embed
El piloto y el ayudante del camión repartidor de material de ferretería perdieron la vida tras el accidente en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. - Bomberos Voluntarios

Accidente cobra dos vidas

La entidad de socorro confirmó que dos hombres perdieron la vida en el marco del accidente de tránsito ocurrido en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Las víctimas mortales no han sido establecidas, solo se pudo determinar que se trataba del piloto y ayudante de un camión repartidor de una ferretería.

Los cuerpos de las víctimas quedaron atrapados en el interior de la cabina, pues el impacto se dio justamente en esa zona. El camión quedó empotrado en la otra unidad de transporte de carga.

Los técnicos en urgencias médicas trabajan en el lugar utilizando equipo especial hidráulico para poder extraer a los trabajadores que perdieron la vida.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil y se está a la espera de la llegada de fiscales del Ministerio Público.

