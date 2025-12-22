Aeropuerto La Aurora presenta mayor demanda de viajes

El número de viajeros que están entrando y saliendo del Aeropuerto Internacional la Aurora de la Ciudad de Guatemala se incrementó este lunes (22/12/2025), como lo anunciaron autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). El vocero de la terminal aérea, Pablo Castillo, aseguró que el personal trabaja a máxima capacidad de atención para todos los usuarios.
Además, autoridades de tránsito, como Amílcar Montejo, informaron que el congestionamiento en las calles aledañas se hace sentir con atrasos significativos, especialmente esta tarde. Montejo ejemplificó el tiempo de traslados afirmando que para llegar de la zona 9 al área de los museos de la capital se necesitan al menos 16 minutos, pero hoy los usuarios de la vía se están tardando hasta 23.
Castillo aseguró que este lunes permanecen llenos los 18 muelles del Aeropuerto La Aurora y que en promedio hay una demanda de 900 personas por hora en ese lugar. El comunicador consideró que el número de personas en el área podría ir bajando desde las 15:00 horas.
En ese contexto, Montejo contó una anécdota en las calles aledañas al Aeropuerto La Aurora, porque para recibir a una sola persona que llegará desde el extranjero, llegaron varios autobuses procedentes de Chimaltenango. En medio de la algarabía, los usuarios de estos medios de transporte pretendieron dejar los buses en la vía pública, pero los agentes de la PMT se encargaron de retirarlos a un lugar adecuado.
Autoridades de La Aurora gestionan apoyo externo
Castillo narró que las autoridades del aeropuerto hicieron acciones de coordinación interinstitucional con la Policía Nacional Civil (PNC), Policía Municipal de Tránsito y Provial, para tener el control del tránsito en los alrededores y para mantener el paso fluido de los viajeros, dentro de diferentes servicios y controles aeroportuarios.
El comunicador indicó que las acciones que desarrollan buscan que se otorgue la mejor experiencia posible para todas las familias y personas que viajan durante este día.
"En un día normal, fuera de temporada alta, un pasajero se lleva de 15 a 20 minutos para descender del avión y poder recoger su maleta para salir de la terminal aérea", recordó. Sin embargo, comparó que "hoy, por la masiva afluencia de pasajeros, se están llevando de 20 a 45 minutos para salir o ingresar del edificio, por la cantidad de personas que usan el lugar".
"Hoy que tenemos esa capacidad a tope y se han hecho estas coordinaciones para que las diferentes instituciones también tengan todos los módulos habilitados y que se reduzcan estos tiempos de espera para todos los viajeros que pasan por la terminal aérea durante este día", aseveró Castillo.
Con imágenes del fotoperiodista Omar Solís, de Emisoras Unidas Digital.