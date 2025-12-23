 Suman dos cuerpos identificados, de los hallados en zona 25
Suman dos cuerpos identificados, de los hallados en zona 25

Tras la aparición de 12 cuerpos envueltos en sábanas y nailon, el INACIF confirmó la captura de la segunda víctima.

Los cuerpos aparecieron entre el jueves y domingo recién pasados., Bomberos Voluntarios.
Los cuerpos aparecieron entre el jueves y domingo recién pasados. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) identificó a José Fernando Pérez Taleón, de 25 años de edad, entre los 12 cadáveres encontrados en el en el kilómetro 14 de la ruta a Santa Lucía Los Ocotes, área de la zona 25. La institución describió que el cuerpo fue localizado en estado de putrefacción.

De acuerdo con el informe pericial, la causa de muerte fue trauma craneoencefálico. Familiares publicaron por diversos medios que era buscado desde el 8 de diciembre, cuando fue visto con vida por última vez en la zona 18.

Distintos perfiles de Facebook difundieron información pidiendo información sobre el paradero de José Fernando Pérez Taleón. "Su familia y seres queridos se encuentran muy preocupados y lo buscan con urgencia", describieron en un grupo de Facebook llamado jóvenes buscadores de México.

Asimismo, en otro grupo llamado Vista Hermosa 2 Guatemala pidieron ayuda para encontrarlo. "cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para encontrarlo", reiteraron.

Continúan estudios para identificar a los fallecidos

Mientras tanto, el personal del INACIF continúa con los procedimientos para identificar a las víctimas mortales, por medio de distintas técnicas, considerando que los cuerpos fueron abandonados en la zona 25, cuando ya estaban en avanzado estado de putrefacción.

Antes de identificar a las dos víctimas, los encargados de la institución encargada del proceso habían manifestado dificultades para hacer el trabajo debido a las condiciones en que estaban las víctimas.

Cabe destacar que los cuerpos fueron reportados por Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios desde el pasado jueves, cuando vecinos los empezaron a encontrar en la carretera que conecta de la ruta al Atlántico, hasta la aldea Santa Lucía Los Ocotes.

El Ministerio de Gobernación reiteró que tiene dos equipos de investigadores trabajando en el caso, para resolver el caso.

