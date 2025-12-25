 Capturan a el "Chucky" con una osamenta para rituales satánicos
Nacionales

Capturan a el "Chucky" con una osamenta para rituales satánicos

La Policía lo señala de haber ingresado a un cementerio para extraer la osamenta.

La captura ocurrió en la zona 3 de Escuintla., Foto PNC
La captura ocurrió en la zona 3 de Escuintla. / FOTO: Foto PNC

Agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) detuvieron a un individuo en la colonia San Felipe, zona 3 de Escuintla, quien llevaba un cráneo humano en una bolsa de plástico, informó la Policía Nacional Civil (PNC). 

En la Víspera de la Navidad, agentes de de la SGIC en un trabajo de investigación capturaron a Óscar de Jesús González Mazariegos, de 23 años, alias "Chuky" quien en una bolsa de nylon llevaba una osamenta de un cráneo humano.
De acuerdo a las investigaciones alias "Chuchy" excavó una tumba del cementerio general de Escuintla, donde sustrajo los restos humanos que los utilizaría para realizar rituales satánicos.

Las autoridades establecieron que González Mazariegos tiene dos antecedentes por agresión sexual y falta contra el orden público en mayo y septiembre del presente año; sin embargo, quedo en libertad bajo una medida sustitutiva.

Otras capturas

La Policía también reportó la captura de un hombre de 38 años, en El Chal, Petén, por el delito de transporte y/o traslado ilegal de armas de fuego.

En la aldea Granada, en Champerico, Retalhuleu, fue aprehendido un hombre de 24 años, quien llevaba robada una bomba de agua valorada en Q. 1 mil de una finca del lugar.

En Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, fue consignado un individuo, de 29 años, por portación ilegal de armas hechizas o de fabricación artesanal.

Emisoras  Escúchanos