Identifican a ocho de los fallecidos en accidente de autobús

Los cuerpos de socorro revelaron la identidad de ocho de las víctimas mortales en el accidente de autobús del kilómetro 174 de la carretera Interamericana, área de la Cumbre de Alaska. Cabe resaltar que dentro de las víctimas figura una niña de apenas cinco años de edad.
- 1. Óscar Alejandro García Yocuté, de 45 años,
- 2. Bernan Esaú López Gramajo, de 35 años,
- 3. Ranferí Alfaro López, de 50 años,
- 4. Wilson Estuardo Gonzales Pérez, de 19 años,
- 5. Diego Quiejú Coché, de 35 años,
- 6. Arribando Elmer Ichich Quej, de 23 años,
- 7. Ángel Elisandro Ixboy Xitumul, de 36 años,
- 8. Eluvia Elizabeth Francisco Duarte, de 5 años.
Asimismo, las autoridades revelaron la identidad de siete de las personas heridas en el percance vial:
- 1. Aníbal Serequio García, de 20 años,
- 2. Rudy Jiménez Jiménez,
- 3. Saúl López Mardoqueo, de 28 años,
- 4. Manuel Eliseo Álvarez, de 22 años,
- 5. Pedro Osorio,
- 6. Fabián Nájera,
- 7. Denis Iván.
También consulte: La unidad de Transportes Sinaloa cayó a un barranco del kilómetro 172 de la ruta Interamericana.
Confirman 15 fallecidos en el accidente
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios informó que, tras recabar toda la información de la carretera Interamericana, se contabilizó un total de 15 fallecidos. De ese número, ocho fueron identificados, por lo que restan siete por reconocer.
De igual forma, añadieron que siete de los heridos han sido identificados; en total, 22 fueron atendidos y permanecen en diferentes hospitales nacionales para tratar las heridas.
Además, reportaron que entre las personas no identificadas hay pasajeros que están entre los 20 y 60 años de edad, aproximadamente.
Las víctimas viajaban a bordo de un autobús de la empresa Transportes Sinaloa durante la noche del pasado viernes. El accidente ocurrió a eso de las 20:45 horas, y los rescatistas narraron que la mayoría de las víctimas eran comerciantes que viajaban desde la capital.
Cabe resaltar que esta empresa de trasportes tiene rutas hacia San Marcos y otros destinos del occidente del país. Por el momento se desconoce si la unidad contaba con seguro vigente; ese extremo lo confirmará la Dirección General de Transportes.
Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios de distintas ubicaciones atendieron el accidente del autobús. El chofer fue consignado por las autoridades.
Con información del periodista Juan Carlos Chanta de Emisoras Unidas FM.