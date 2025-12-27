 Imágenes revelan el desastre tras el accidente de autobús
Imágenes revelan el nivel del desastre tras el accidente de autobús

Según la DGT, la unidad de transporte si contaba con permiso temporal para circular y seguro vigente para las víctimas.

Los hospitales de Quetzaltenango y Totonicapán activaron protocolos de emergencia. / FOTO: Alberto Chaclán.

Cuerpos de socorro y personal médico de los hospitales cercanos a Nahualá, Sololá, activaron un protocolo de emergencia durante la noche de ayer, cuando un autobús se accidentó en el kilómetro 174 de la carretera Interamericana. Imágenes exclusivas captaron las acciones de urgencia que desarrollaron los cuerpos de socorro y el personal médico de los hospitales de Quetzaltenango y Totonicapán.

Asimismo, la Dirección General de Transportes (DGT) reportó que el autobús de transporte extraurbano, con placas C-365BRY, si contaba con seguro vigente y con el permiso temporal para trabajar.

La DGT declaró que, con los comprobado, "las victimas deben ser cubiertas por este seguro, según lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 265-2001, Reglamento para la contratación de seguro obligatorio en el transporte extraurbano de personas".

La instancia explicó que el citado reglamento "establece de manera detallada la obligación para los propietarios de buses extraurbanos de contar con un seguro que cubra indemnizaciones para los usuarios, por muerte, lesiones y otros daños en hechos de tránsito".

En otras noticias: Confirman 15 fallecidos por accidente de autobús en la Interamericana

Confirman 15 fallecidos por accidente de autobús en la Interamericana

Después de una larga jornada nocturna de trabajo, los cuerpos de socorro lamentaron la muerte de 15 pasajeros de un autobús.

Expresan luto por la muerte de pasajeros

En un comunicado, la DGT lamentó la pérdida de vidas y lesiones ocasionadas a usuarios del autobús en mención.

Hacemos un llamado a los transportistas para tomar responsabilidad sobre la conducción de los pilotos y asegurarse de que todo viaje sea con el número de pasajeros autorizado", instaron.

Las autoridades hicieron un llamado a los pilotos "para manejar con responsabilidad, tener el adecuado mantenimiento de las unidades, revisión de frenos y estado mecánico, priorizando siempre la seguridad y la vida de los usuarios".

La DGT aseguró que "por nuestra parte, daremos seguimiento a este hecho de tránsito. Con apoyo de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-".

La entidad aseguró que "se brinda asistencia en el lugar y se regula el tránsito".

Como parte del Plan Viaje Seguro, mantenemos puestos de control en las principales carreteras del país, con el objetivo de verificar que cumplan con lo establecido en Ley y brinden el servicio de forma correcta a la población", se comprometió la DGT.

