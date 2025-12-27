 Realizan operativos viales por la final del Apertura 2025
Nacionales

Realizan operativos viales por la final del Apertura 2025

Autoridades de tránsito tomaron precauciones ante la alta demanda de aficionados en los alrededores del estadio Manuel Felipe Carrera, por la gran final de vuelta entre el CSD Municipal y Antigua GFC.

Estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol será la casa de Selección Nacional
Estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol será la casa de Selección Nacional / FOTO: @prarriaza

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala anunciaron acciones preventivas en el tránsito cercano al estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, durante la tarde de este sábado (27/12/2025) por la gran final del Apertura 2025 del futbol nacional. El desenlace del actual torneo, entre las escuadras de Municipal y Antigua GFC convocará una buena cantidad de aficionados, por lo que se tomaron varias precauciones.

Pese a que el partido está programado para las 18:00 horas, los operativos de prevención empezaron desde el mediodía, informó el director de comunicación de EMETRA, Amílcar Montejo. El experto informó que 10 agentes de la "policía MT" de la Ciudad de Guatemala están designados para dar apoyo a la actividad y coordinar el tránsito de vehículos.

Además, Montejo precisó que desplegaron unas 75 unidades de señalización en los alrededores del coloso, para el encuentro de fútbol. El entrevistado aseguró que el operativo empezó a mediodía con la prohibición de estacionamiento en el perímetro del estadio municipal.

No obstante, el entrevistado consideró que en los alrededores del estadio se instalaron varias ventas desde temprana hora, por lo que hizo énfasis en que las mismas deben ser ordenadas en la vía pública. Montejo consideró que a partir de las 16:00 horas se espera que empiece el ingreso de los seguidores de ambos equipos en el sector.

Rutas alternas en la gran final

"Por favor, mucha precaución, porque hay prohibición de estacionamiento y regulación del transporte extraurbano, especialmente de rutas cortas en el departamento de Guatemala", advirtió el comunicador.

Asimismo, Montejo precisó que existen vías alternas en la ruta, para quienes son ajenos al encuentro deportivo. Entre las opciones de circulación el experto señalo "la conexión de la calzada Roosevelt hacia el puente de El trébol, en búsqueda de la avenida Bolívar".

El portavoz también señaló que es opción "la conexión desde la 7ª. avenida de la zona 3, pasando por el parque San Francisco de Asís, hacia el sector de la colonia Landívar, zona 7".

"Los usuarios deben de tomar en cuenta que podría haber interrupción sobre la vía exclusiva de El Trébol, por el constante paso de peatones", subrayó Montejo.  

Corredor para emergencias

Montejo precisó que "han tomado algunas acciones para poder realizar las rutas hacia los diferentes hospitales, en caso de una emergencia". Añadió que esa coordinación la mantienen con los Bomberos Voluntarios, Cruz Roja y Bomberos Municipales.

Las autoridades también coordinaron, de manera interinstitucional, planes de prevención con la Policía Nacional Civil, ante cualquier eventualidad en el área.

