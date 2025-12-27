Apertura 2025: Convocados para la final Municipal-Antigua

Tanto Municipal como Antigua G. F. C. dieron a conocer el listado de convocados para el último partido del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, donde ambos clubes buscan hechos históricos. En el caso de Municipal lograr el cetro 33 y ser el más ganador de ligas nacionales y Antigua lograr su primer bicampeonato.
Por parte de Mario Acevedo, técnico nicaragüense que dirige a los "Rojos" del Municipal, su listado incluye su mejor artillería, y los dos grandes referentes como Pedro Altán y José Carlos Martínez, llamados a marcar la diferencia en un partido donde las adversidades están a la orden del día.
Los 28 convocados de Municipal
Braulio Linares, Kenderson Navarro, David Aldana, Yasnier Matos, César Calderón, Nicolás Samayoa, Jefry Bantes, Davis Contreras, Rodrigo Saravia, Yunior Pérez, Rudy Barrientos, José Mena, Darwin Torres, Mathius Gaitán, Jonathan Franco, Aubrey David, Eddie Hernández, John Méndez, Salvador Estrada, Cristian Hernández, José Morales, Cristian Jiménez, Pedro Altán, César Archila, José Martínez, Rudy Muñoz, Yorman Baltazar y César Aguilar.
Los 22 convocados por Antigua
Por su parte, Mauricio Tapia también reveló el listado de sus convocados para el partido que lo puede catapultar a lo más grande de la historia. Es de recordar que el técnico argentino busca su quinto título al frente del "Panza Verde". Sería el sexto en la historia del cuadro antigüeño.
Además, está cerca de lograr el primer bicampeonato de la historia de Antigua y se sumaría a cuadros como Municipal, Comunicaciones y Guastatoya, clubes que han logrado dos títulos consecutivos en la disputa de 51 torneos cortos.
Luis Morán, Estuardo Sicán, José Ardón, Enzo Fernández, Guillermo Carbonell, Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, Juan Osorio, Kevin Grijalva, Oscar Castellanos, Diego Santis, Saúl Sagastume, Santiago Garzaro, Brayan Castañeda, Gerson Chávez, Robinson Flores, Diego Fernández, Kevin Macareño, Jostin Daly, Dewinder Bradley, Óscar Santis y Juan Francisco Apaolaza.
Municipal y Antigua juegan hoy a las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.