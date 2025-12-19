Perfil de Municipal, finalista del Apertura 2025

El Club Social y Deportivo Municipal, conocido como Municipal, fue fundado el 17 de mayo de 1936. Actualmente compite en la Liga Nacional y juega sus partidos de local en el estadio El Trébol. Los colores que identifican al Club son el rojo y el azul, utilizados desde poco después de su fundación.
Municipal es junto a Comunicaciones de los clubes más ganador en cuanto a todo tipo de copas. Entre su palmarés, el "Mimado de la Afición" ha ganado 32 ligas, 11 torneos de Copa, 5 Copas de Campeón de Campeones, 4 torneos de Clubes Centroamericanos (2 títulos de Fraternidad Centroamericana y 2 de Uncaf) y 1 Liga de Campeones de Concacaf.
Las épocas más relevantes en la historia del Club se pueden resumir en 3 etapas:
La primera fue en el período 1970-1977 cuando se obtuvieron 4 torneos de liga, 1 torneo de Fraternidad Centroamericana y 1 Campeón de Campeones y dentro de este período el Municipal se convirtió en el único equipo guatemalteco que ganó un torneo de Concacaf, tal como sucedió en el año 1974 y también disputó la Copa Interamericana ante el Independiente de Avellaneda.
La segunda etapa muy importante es el resurgimiento que tiene Municipal en el período 1987-1995 cuando Municipal logra 5 títulos de liga en torneos largos incluyendo dentro de ellos el primer tricampeonato de la historia de la Institución, acompañado de 1 título de Copa y 1 de Campeón de Campeones y, a su vez, llega a 2 cuadrangulares finales de Liga de Campeones de Concacaf, estando muy cerca de ganar las mismas, alcanzando un tercer y segundo lugar respectivamente.
La tercera etapa y la más importante, es el período 2000-2006 cuando ya se jugaban torneos cortos y se obtienen 10 campeonatos de Liga Nacional, 2 torneos de Uncaf y 2 torneos de Copa para un total de 14 títulos en un periodo de 7 años. Una cantidad de títulos nunca alcanzados por ningún otro equipo en Centroamérica.
Por la Copa 33
Desde la profesionalización del futbol guatemalteco, Municipal ha marcado historia. Fue el primer campeón profesional en la temporada 1942-1943 cuando venció en la final al histórico Tipografía Nacional de la mano del técnico Manuel Felipe Carrera (QEPD). Posteriormente surgió una lucha intensa con Comunicaciones por ser el club más exitoso de la historia en Guatemala.
Respecto a torneo cortos, Municipal suma 17 títulos, por su parte, Comunicaciones 15, por lo que el "Rojo" es el más exitoso en este tipo de torneos de Apertura y Clausura.
Dentro de la historia, Municipal fue el primer pentacampeón que tuvo Guatemala y eso lo logró gracias al técnico argentino Enzo Trossero, quien recientemente estrenó un libro autobiográfico. Ese pentacampeonato llegó tras los títulos del Apertura 2004, Clausura 2005, Apertura 2005, Clausura 2006 y Apertura 2006. Para este histórico logro venció tres veces a Comunicaciones y una a Marquense y Suchitepéquez.
Municipal y Comunicaciones tienen 32 títulos de Liga Nacional, pero el "Rojo" está en una nueva final y buscará desempatar esa estadística para ponerse al frente, con 33 copas, como el más ganador de ligas nacionales.
*Con información de Municipal