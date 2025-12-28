 Capturan a presunto responsable de la muerte de Édgar Alvarado, de 5 años
Nacionales

Capturan a presunto responsable de la muerte de Édgar Alvarado, de 5 años

El pequeño había sido reportado como desaparecido desde el 23 de este mes y finalmente fue localizado sin vida.

Compartir:
Édgar Alvarado, de 5 años , Foto Archivo
Édgar Alvarado, de 5 años / FOTO: Foto Archivo

La Fiscalía de la Niñez y Adolescencia con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) logró la captura de Marvin G., presunto responsable de la muerte del niño Édgar Gadiel Alvarado Castellanos, de 5 años, ocurrida en San Juan Sacatepéquez, informó el Ministerio Público (MP).

El hecho ocurrió entre el 23 y 25 de diciembre del año en curso, en el interior del inmueble ubicado en la carretera a la aldea Montúfar 0-33, lotificación Los Pinos, Santa Ana, zona 0, San Juan Sacatepéquez, Guatemala, mientras se celebraba un convivio de trabajadores del progenitor del niño.

La carpeta de investigación fue trasladada a la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia el 26 de diciembre último y la orden de aprehensión fue solicitada y diligenciada en un plazo de 24 horas, informó el MP. 

A través de una publicación en X, la fiscal general, Consuelo Porras, indicó que en pocas horas, la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, con apoyo de la PNC, logró la aprehensión del presunto responsable del crimen contra un niño de 5 años, desaparecido en San Juan Sacatepéquez. "Un hecho que enluta a toda Guatemala. La orden fue solicitada y ejecutada en menos de 24 horas.", indicó.

El pequeño había sido reportado como desaparecido desde el 23 de este mes y sus familiares, amigos y cuerpos de socorro lo buscaban sin descanso, con la esperanza de encontrarlo con vida.

Sin embargo,  vecinos encontraron al pequeño, ya sin vida, dentro de una zanja en medio de una construcción en la finca Santa Ana. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses aseguró que el pequeño murió por asfixia, debido a que sufrió una obstrucción de las vías aéreas, es decir, los conductos de oxígeno que van hacia los pulmones.

Medios locales indicaron que fueron dos días de búsqueda las que realizaron buscando al infante, quien fue encontrado ya fallecido durante la madrugada del 25 de diciembre.

La última vez que Édgar fue visto estaba en la Lotificación Los Pinos, de Santa Ana, aldea Montúfar, municipio de San Juan Sacatepéquez.

Mujer vuelve a la cárcel

Este año intentó ingresar 13 chips a la cárcel de El Boquerón, quedó libre y volvió a ser capturada.

En Portada

Trasladan a sospechoso de la muerte de Édgar Alvarado en San Juan Sacatepéquezt
Nacionales

Trasladan a sospechoso de la muerte de Édgar Alvarado en San Juan Sacatepéquez

11:39 AM, Dic 28
Así vivió la Antigua Guatemala el bicampeonato de su clubt
Deportes

Así vivió la Antigua Guatemala el bicampeonato de su club

09:49 AM, Dic 28
Motorista atropella a trabajador de Limpia y Verdet
Nacionales

Motorista atropella a trabajador de Limpia y Verde

11:06 AM, Dic 28
Zelenski y Trump cerca de su encuentro para discutir la pazt
Internacionales

Zelenski y Trump cerca de su encuentro para discutir la paz

11:05 AM, Dic 28

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoEstados UnidosPNCredes socialesDonald TrumpMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos