Capturan a presunto responsable de la muerte de Édgar Alvarado, de 5 años

La Fiscalía de la Niñez y Adolescencia con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) logró la captura de Marvin G., presunto responsable de la muerte del niño Édgar Gadiel Alvarado Castellanos, de 5 años, ocurrida en San Juan Sacatepéquez, informó el Ministerio Público (MP).
El hecho ocurrió entre el 23 y 25 de diciembre del año en curso, en el interior del inmueble ubicado en la carretera a la aldea Montúfar 0-33, lotificación Los Pinos, Santa Ana, zona 0, San Juan Sacatepéquez, Guatemala, mientras se celebraba un convivio de trabajadores del progenitor del niño.
La carpeta de investigación fue trasladada a la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia el 26 de diciembre último y la orden de aprehensión fue solicitada y diligenciada en un plazo de 24 horas, informó el MP.
A través de una publicación en X, la fiscal general, Consuelo Porras, indicó que en pocas horas, la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, con apoyo de la PNC, logró la aprehensión del presunto responsable del crimen contra un niño de 5 años, desaparecido en San Juan Sacatepéquez. "Un hecho que enluta a toda Guatemala. La orden fue solicitada y ejecutada en menos de 24 horas.", indicó.
El pequeño había sido reportado como desaparecido desde el 23 de este mes y sus familiares, amigos y cuerpos de socorro lo buscaban sin descanso, con la esperanza de encontrarlo con vida.
Sin embargo, vecinos encontraron al pequeño, ya sin vida, dentro de una zanja en medio de una construcción en la finca Santa Ana. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses aseguró que el pequeño murió por asfixia, debido a que sufrió una obstrucción de las vías aéreas, es decir, los conductos de oxígeno que van hacia los pulmones.
Medios locales indicaron que fueron dos días de búsqueda las que realizaron buscando al infante, quien fue encontrado ya fallecido durante la madrugada del 25 de diciembre.
La última vez que Édgar fue visto estaba en la Lotificación Los Pinos, de Santa Ana, aldea Montúfar, municipio de San Juan Sacatepéquez.