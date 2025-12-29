 Guatemala detuvo en 2025 a 33 personas para extraditarlas a EE.UU.
Guatemala detuvo en 2025 a 33 personas para extraditarlas a EE.UU.

La mayoría de capturas de personas extraditables durante el año están vinculadas al narcotráfico.

Luis Osorio, alias “Pupusita”, es el extraditable número 21 detenido en 2025. , Foto Ministerio de Gobernación
Luis Osorio, alias “Pupusita”, es el extraditable número 21 detenido en 2025. / FOTO: Foto Ministerio de Gobernación

Guatemala culminará 2025 con 33 personas detenidas por solicitud de Estados Unidos para su extradición al país norteamericano, en su mayoría por narcotráfico, informó este lunes 29 de diciembre, el Gobierno guatemalteco.

En concreto, más de la mitad de los detenidos, 18 en total, están vinculados al narcotráfico, mientras que otro porcentaje menor obedece a otros delitos como tráfico de personas o violación sexual.

La cifra es superior a los 31 capturados en 2024 bajo las mismas condiciones, lo que "evidencia", según el Gobierno, "una mayor capacidad de respuesta y coordinación entre las fuerzas de seguridad nacionales y las agencias internacionales".

La última detención para extradición fue el pasado 23 de diciembre de un hombre de 46 años requerido por la Justicia de Estados Unidos bajo cargos de violación sexual contra una menor en la nación norteamericana.


Sobre Domingo Sunún Rodríguez, alias Mingo, pesan cargos en Estados Unidos por violación agravada de una menor, agresión sexual agravada, intento de violación y violación de una menor.

Sin embargo, la mayoría de capturas del año están vinculadas al narcotráfico, ya que según expertos, Guatemala es utilizada por estructuras delictivas como puente para el traslado de drogas desde Suramérica a Estados Unidos.

Las extradiciones han aumentado en los últimos cinco años, con más de 250 personas capturadas desde 2019 por Guatemala para su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos en cortes judiciales.

Identifican a una de las 12 víctimas halladas en zona 25

Entre el 18 y 21 de diciembre se localizaron 12 cuerpos en la ruta a Santa Lucía Los Ocotes, de la zona 25.

Vía EFE

