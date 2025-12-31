¿Cuántas veces salió del país Bernardo Arévalo en 2025?

Durante 2025, el presidente Bernardo Arévalo realizó al menos cinco viajes internacionales como parte de su agenda diplomática, enfocados en relaciones bilaterales, participación en foros multilaterales y acercamientos con actores estratégicos. Estas salidas del país también generaron debate interno, ya que algunas coincidieron con emergencias nacionales y decisiones clave relacionadas con seguridad y gestión de crisis.
El primer viaje del mandatario ocurrió el 27 de enero, cuando se trasladó a Canadá para recibir el Galardón Estadista del Año 2024, otorgado por el Consejo Canadiense para las Américas durante su gala anual. En esa visita, Arévalo sostuvo encuentros con empresarios y representantes políticos, con el objetivo de fortalecer vínculos económicos y proyectar la imagen del país en el ámbito internacional.
El segundo desplazamiento, del 28 de febrero al 3 de marzo, tuvo como destino Montevideo, Uruguay, donde el presidente asistió a la toma de posesión de Yamandú Orsi. La visita se enmarcó en los esfuerzos por estrechar relaciones diplomáticas con gobiernos de la región y reforzar la presencia de Guatemala en espacios políticos sudamericanos.
Posteriormente, el 9 de abril, Arévalo viajó a Honduras para participar en la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), foro regional en el que se abordaron temas de integración, democracia y cooperación regional.
Los últimos viajes de Bernardo Arévalo en 2025
Entre el 5 y el 12 de junio, el mandatario realizó una gira por Asia, que incluyó visitas a China-Taiwán y Japón. La agenda estuvo centrada en cooperación tecnológica, comercio, inversión y fortalecimiento de alianzas estratégicas.
Finalmente, a finales de septiembre, Arévalo participó en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, donde sostuvo reuniones bilaterales y asistió a encuentros con organismos internacionales. En octubre, continuó su agenda en Europa, con una visita a Bruselas para el Foro Global Gateway de la Unión Europea y una audiencia privada con el Papa León XIV, en Roma.
Algunos de estos viajes coincidieron con situaciones críticas en Guatemala, como emergencias por la actividad del volcán de Fuego, debates en materia de seguridad y la sanción de leyes urgentes, lo que generó cuestionamientos sobre la priorización de la agenda presidencial.