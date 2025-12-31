 Refuerzan operativos para garantizar seguridad en carreteras
Nacionales

Refuerzan operativos en todo el país para garantizar seguridad en carreteras

Las acciones implementadas durante las festividades de fin de año han permitido verificar más de 1 mil 400 autobuses, resultando en 57 sanciones por incumplimientos.

operativos de la Dirección General de Transportes por fiestas de fin de año en 2025
Los operativos viales en todo el país han permitido verificar más de 1,400 autobuses. / FOTO: DGT

Las autoridades de tránsito y de seguridad implementaron una serie de operativos en las carreteras con el objetivo de intentar reducir los incidentes que puedan afectar a los guatemaltecos durante la temporada de fiestas navideñas y de fin de año.

Las acciones están a cargo de personal de la Dirección General de Transportes (DGT), que trabaja en coordinación con delegados de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que la verificación se realiza en las diferentes rutas de todo el territorio nacional y se mantendrán hasta el 6 de enero, en cumplimiento del plan "viaja seguro y llega a tu destino".

"La seguridad vial es importante para nosotros, por lo que como parte plan se mantienen estas acciones que deben ir acompañadas del compromiso de transportistas y pilotos de conducir con responsabilidad y respeto a las normas", expresó.

Resultados de los operativos en carreteras

La DGT dio a conocer que del 15 al 30 de diciembre de 2025 se llevaron a cabo 36 operativos, en el marco de los cuales fueron verificados 1 mil 436 buses. En ese contexto, se aplicaron 57 sanciones por los siguientes motivos:

  • 27 por no portar documentos de la DGT (unidades piratas).
  • 12 por tener los documentos vencidos.
  • 8 por circular sobrecargados.
  • 6 por no portar seguro.
  • 2 por modificar el itinerario sin autorización de la DGT.
  • 2 por no portar la licencia o tarjeta de operación, a pesar de estar autorizados para prestar el servicio de transporte extraurbano.

La dirección enfatizó que continuará trabajando para reforzar la seguridad vial. Asimismo, hizo un llamado a los transportistas y pilotos a conducir con responsabilidad, precaución y respeto a las normas de tránsito.

"El compromiso de cada conductor es clave para prevenir accidentes y proteger la vida de todos los usuarios de la vía", señaló la entidad.

