Refuerzan operativos para garantizar seguridad en carreteras

Las autoridades de tránsito y de seguridad implementaron una serie de operativos en las carreteras con el objetivo de intentar reducir los incidentes que puedan afectar a los guatemaltecos durante la temporada de fiestas navideñas y de fin de año.
Las acciones están a cargo de personal de la Dirección General de Transportes (DGT), que trabaja en coordinación con delegados de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que la verificación se realiza en las diferentes rutas de todo el territorio nacional y se mantendrán hasta el 6 de enero, en cumplimiento del plan "viaja seguro y llega a tu destino".
"La seguridad vial es importante para nosotros, por lo que como parte plan se mantienen estas acciones que deben ir acompañadas del compromiso de transportistas y pilotos de conducir con responsabilidad y respeto a las normas", expresó.
Resultados de los operativos en carreteras
La DGT dio a conocer que del 15 al 30 de diciembre de 2025 se llevaron a cabo 36 operativos, en el marco de los cuales fueron verificados 1 mil 436 buses. En ese contexto, se aplicaron 57 sanciones por los siguientes motivos:
- 27 por no portar documentos de la DGT (unidades piratas).
- 12 por tener los documentos vencidos.
- 8 por circular sobrecargados.
- 6 por no portar seguro.
- 2 por modificar el itinerario sin autorización de la DGT.
- 2 por no portar la licencia o tarjeta de operación, a pesar de estar autorizados para prestar el servicio de transporte extraurbano.
La dirección enfatizó que continuará trabajando para reforzar la seguridad vial. Asimismo, hizo un llamado a los transportistas y pilotos a conducir con responsabilidad, precaución y respeto a las normas de tránsito.
"El compromiso de cada conductor es clave para prevenir accidentes y proteger la vida de todos los usuarios de la vía", señaló la entidad.