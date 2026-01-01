 Capturan a implicados en crimen contra adolescente
Nacionales

Capturan a implicados en crimen contra adolescente

Los hechos se registraron en Nochevieja, en Santa Rosa.

Cuatro hombres fueron detenidos por su vinculación con el crimen ocurrido en Santa Rosa., PNC
Cuatro hombres fueron detenidos por su vinculación con el crimen ocurrido en Santa Rosa. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad reportaron este jueves, 1 de enero, la captura de cuatro hombres señalados de ser los presuntos responsables de causar la muerte de un adolescente de 17 años. El operativo se llevó a cabo en el departamento de Santa Rosa.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, los sindicados tienen entre 20 y 28 años de edad y todos son primos. Fueron ubicados en el marco de diligencias a cargo de los investigadores en la finca de café "La Pastoría", ubicada en Pueblo Nuevo Viñas.

"Los vecinos retuvieron a los primos, a quienes acusan de la muerte de un adolescente de 17 años", explicó un portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los hechos en los que la víctima perdió la vida ocurrieron en horas de la noche del 31 de diciembre de 2025. Supuestamente, los sospechosos se encontraban en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga cuando cometieron el crimen.

Aparentemente tuvieron discusión de trabajo y apuñalaron al adolescente. Entonces, los vecinos llamaron a los policías para entregar a los supuestos responsables de su muerte.  La PNC los consignó y trasladó al juzgado de turno para dilucidar su situación legal.

Cinco muertos y varios heridos en incidentes armados

Una serie de ataques armados ocurrida este martes, 30 de diciembre, cobró la vida de cinco personas y dejó a otras cuatro heridas. Los incidentes se registraron en diferentes puntos del departamento de Guatemala, principalmente en la capital.

Los Bomberos Voluntarios informaron que hubo una balacera en el interior de un negocio ubicado en la calle real que conduce al lago de Amatitlán. En el lugar murieron un hombre y dos mujeres.

Los otros incidentes ocurrieron en diferentes zonas de la Ciudad de Guatemala. Uno de los casos se dio en la 29 avenida y 21 calle de la zona 5, donde un hombre de 17 años de edad resultó herido por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

De acuerdo con información de los Bomberos Municipales, al ser evaluado por los paramédicos se confirmó que el paciente carecía de signos vitales.

