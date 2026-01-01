Incendio devasta predio de buses en Santa Catarina Pinula

Un incendio de grandes proporciones se registra este jueves, 1 de enero, en un predio de buses y microbuses ubicado en el kilómetro 18 de la carretera que conduce de Cristo Rey, Piedra Parada, hacia la aldea El Rosario en el municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que trasladaron varias unidades de emergencia, contra incendios y de abastecimiento al área afectada para apoyar en las labores y controlar la situación. Los equipos se encuentran atacando el fuego desde distintos puntos para evitar que continúe propagándose.
Hans Lemus, vocero de la institución, explicó que en el inmueble afectado se encontraban estacionadas las unidades de las rutas que cubren el tramo de Piedra Parada hacia la Terminal.
Por causas no establecidas, este lugar se prendió en llamas y las mismas se fueron extendiendo hasta consumir, hasta ahora, al menos seis vehículos.
"En este precio se quemaron dos buses, un microbús tipo coaster y tres microbuses", explicó el portavoz.
Agregó que el incidente no dejó personas heridas. Solo se reportan daños materiales.
Cierran calle principal
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula informó que en el predio continúan las labores de parte de los cuerpos de socorro para poder apagar el incendio y evitar que alcance áreas aledañas.
En ese contexto, la institución indicó que se implementó un cierre total en la calle principal para permitir que las unidades de los policías municipales, de Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales puedan trabajar sin inconvenientes.
"Se recomienda a los usuarios circular con precaución y buscar vías alternas", señaló la PMT.
Incendio arrasa vehículos y un rancho en Puerto San José
Un incendio estructural de grandes proporciones se registró en horas de la madrugada de este jueves, 1 de enero, en el interior del condominio Puerta de Hierro (San Marino), ubicado en el área de Punta Vela del Puerto de San José, en el departamento de Escuintla.
El incendio consumió un rancho y una habitación, así como varios vehículos y cuatrimotos, una moto acuática y un vehículo tipo "mulitas".