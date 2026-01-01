Este 1 de enero tomó posesión la nueva junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, la cual estará presidida por Eduardo Cresencio Tax, y permanecerá en funciones durante el período 2026. Asimismo, se dio posesión a las diferentes juntas directivas de los 48 Cantones para el presente año.
Durante la ceremonia en la que se oficializó el cambio de autoridades y se hizo la respectiva entrega de las varas a quienes asumieron los distintos cargos, se resaltó la importancia de esta organización para la defensa de los derechos de las comunidades.
Las autoridades salientes agradecieron por el apoyo recibido durante su período de gestión e instaron a los comunitarios a seguir en la lucha por el bien del pueblo.
Por su parte, el nuevo presidente resaltó durante su discurso que los 48 Cantones representan un sistema legítimo de gobierno comunitario, de justicia propia y de defensa del territorio. Aseguró que la fuerza de esta entidad ha sido siempre la unidad, el trabajo colectivo, el respeto a los valores, la palabra, la armonía con la Madre Tierra y el servicio.
"Mi compromiso es claro: seremos una sola voz frente a quienes intenten dividirnos y seguiremos trabajando por el desarrollo de nuestras comunidades", añadió Tax.
Asimismo, enfatizó que no permitirán que se continúe criminalizando a las autoridades ancestrales.
Líderes indígenas detenidos por más de 200 días
Más de 60 organizaciones nacionales e internacionales, de derechos humanos y de pueblos indígenas, exigieron hace algunas semanas la liberación inmediata de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exautoridades indígenas ancestrales de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes llevaban 233 días detenidos hasta ese momento.
En octubre de 2023, líderes de esa organización y otras autoridades indígenas encabezaron 106 días de protestas frente a la sede de la Fiscalía para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, y el respeto de los resultados de las elecciones de 2023, donde resultó electo el presidente Bernardo Arévalo de León.
En un comunicado, firmado por grupos como la Alianza Migrante Nueva Guatemala (Amingua), la Asociación Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIDH), y varias organizaciones internacionales como la canadiense Amandia Radio Collective y Latin American and Caribbean Solidarity Network (LACSN), denunciaron que el Ministerio Público (Fiscalía) ha acusado a Pacheco y Chaclán de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal.
Las organizaciones firmantes rechazan estas acusaciones, argumentando que las acciones que motivaron la detención fueron manifestaciones pacíficas y cívicas en defensa de la democracia.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7