Libre hace 15 días y nuevamente capturado: "El Givo" asaltaba con escopeta ilegal

Las fuerzas de seguridad confirmaron este domingo, 4 de enero, la recaptura de un presunto asaltante. El operativo se llevó a cabo en la 7ª avenida final de Puerto Iztapa, en el departamento de Escuintla.
El detenido fue identificado como Antonio Gameros Lemus, de 32 años, alias "Givo". La Policía Nacional Civil (PNC) informó que esta persona hace 15 días recobró su libertad tras permanecer en la Granja Penal Canadá, ubicada en la referida localidad.
De acuerdo con el informe de la institución, varios transeúntes denunciaron al individuo por cometer robos en el sector. Aseguraron que los amenazó en la vía pública y los despojó de sus pertenencias.
Tras recibir el reporte sobre estos casos, los policías de la comisaría 31 acudieron inmediatamente al lugar donde se indicó que permanecía el sospechoso. Al ubicarlo, procedieron a identificarlo y constataron que se trataba de alias "Givo".
El sindicado portaba una escopeta ilegal, calibre 12, arma que usaba para amedrentar a sus víctimas. Además, varias de las personas afectadas lo reconocieron plenamente como el autor de una serie de delitos.
La PNC compartió que este hombre fue detenido el 4 de junio del 2025. En esa ocasión portaba un revólver ilegal, por el que fue procesado y hace 15 días salió de prisión.