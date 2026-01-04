 Libre hace 15 días y nuevamente capturado: "El Givo" asaltaba con escopeta ilegal
Nacionales

Libre hace 15 días y nuevamente capturado: "El Givo" asaltaba con escopeta ilegal

El sospechoso estuvo recluido en una cárcel de Escuintla y fue sorprendido cometiendo robos en esa misma localidad.

Compartir:
Antonio Gameros Lemus, alias "Givo", presunto asaltante detenido en Escuintla., PNC
Antonio Gameros Lemus, alias "Givo", presunto asaltante detenido en Escuintla. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad confirmaron este domingo, 4 de enero, la recaptura de un presunto asaltante. El operativo se llevó a cabo en la 7ª avenida final de Puerto Iztapa, en el departamento de Escuintla.

El detenido fue identificado como Antonio Gameros Lemus, de 32 años, alias "Givo". La Policía Nacional Civil (PNC) informó que esta persona hace 15 días recobró su libertad tras permanecer en la Granja Penal Canadá, ubicada en la referida localidad.

De acuerdo con el informe de la institución, varios transeúntes denunciaron al individuo por cometer robos en el sector. Aseguraron que los amenazó en la vía pública y los despojó de sus pertenencias.

Tras recibir el reporte sobre estos casos, los policías de la comisaría 31 acudieron inmediatamente al lugar donde se indicó que permanecía el sospechoso. Al ubicarlo, procedieron a identificarlo y constataron que se trataba de alias "Givo".

El sindicado portaba una escopeta ilegal, calibre 12, arma que usaba para amedrentar a sus víctimas. Además, varias de las personas afectadas lo reconocieron plenamente como el autor de una serie de delitos.

La PNC compartió que este hombre fue detenido el 4 de junio del 2025. En esa ocasión portaba un revólver ilegal, por el que fue procesado y hace 15 días salió de prisión.

En Portada

Guatemala respalda al pueblo venezolano y pide apoyo para una transición pacíficat
Nacionales

Guatemala respalda al pueblo venezolano y pide apoyo para una transición pacífica

10:28 AM, Ene 04
Un infierno en la Tierra: Revelan cómo es la prisión federal donde Maduro está presot
Internacionales

"Un infierno en la Tierra": Revelan cómo es la prisión federal donde Maduro está preso

09:56 AM, Ene 04
Uno de los reos fugados de Fraijanes II es localizado muerto en Villa Canalest
Nacionales

Uno de los reos fugados de Fraijanes II es localizado muerto en Villa Canales

06:50 AM, Ene 04
¿Pensando en viajar al Mundial? Conoce los requisitos para obtener la visat
Deportes

¿Pensando en viajar al Mundial? Conoce los requisitos para obtener la visa

04:20 PM, Ene 04

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosFútbolEE.UU.Liga NacionalDonald TrumpFutbol GuatemaltecoSeguridad vialMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos