 Muerte de reo fugado: salen a luz detalles sobre el crimen contra alias "Psyco"
Nacionales

Muerte de reo fugado: salen a luz detalles sobre el crimen contra alias "Psyco"

Edwin González, alias "Psyco", pandillero del Barrio 18 que se fugó de Fraijanes II, fue hallado sin vida en Villa Canales.

Compartir:
Edwin González, alias “Psyco”, pandillero del Barrio 18 que se fugó de Fraijanes II., .
Edwin González, alias “Psyco”, pandillero del Barrio 18 que se fugó de Fraijanes II. / FOTO: .

Las autoridades guatemaltecas confirmaron este domingo, 4 de enero, la muerte de Edwin Roberto González Ortega, alias "Psyco", integrante de la clica Hollywood Gánster, del Barrio 18, uno de los reos fugados de la cárcel Fraijanes II. Su cuerpo fue encontrado en un sector del municipio de Villa Canales, Guatemala.

La investigación del caso se encuentra en desarrollo. La Policía Nacional Civil (PNC) brindó algunos detalles sobre cómo se dio el hallazgo de esta persona, de la cual se desconocía su paradero desde aproximadamente octubre de 2025, después de que evadió a la justicia y dejó las instalaciones de la referida prisión.

Según el informe emitido por la institución, González Ortega tenía 41 años de edad y era de origen nicaragüense. Dentro del grupo terrorista del Barrio 18 contaba con el rango de ranflero, es decir, un líder de alto nivel.

Disparos alertaron sobre el crimen

De acuerdo con la investigación recopilada sobre este crimen, durante horas de la madrugada de este domingo se escucharon disparos en el interior de un inmueble. Se trata de un espacio que cuenta con tres apartamentos individuales.

La PNC fue notificada al respecto de esta situación, por lo que trasladó unidades de inmediato a este punto. Los agentes ingresaron a la residencia, con autorización de la propietaria, para llevar a cabo la verificación correspondiente.

El personal policial determinó que dentro de uno de los apartamentos se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años. Al realizar el proceso de verificación utilizando el dispositivo biométrico MI-3 se determinó que se trataba de González Ortega.

Contra esta persona existía una orden de aprehensión vigente, tomando en cuenta que se escapó de la cárcel Fraijanes II, al igual que otros 19 líderes pandilleros del Barrio 18. El Ministerio de Gobernación ofrecía una recompensa de 150 mil quetzales por información que llevara a su paradero.

El fallecido presentaba múltiples disparos de arma de fuego en el rostro, así como múltiples tatuajes en el cuerpo que lo identificaban como miembro de la referida organización delictiva.

Hallazgos en la escena del ataque

Tras constatarse este hallazgo, los agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y policías de la localidad que llevaron a cabo la diligencia notificaron al Ministerio Público sobre esta situación. También coordinaron el seguimiento del caso con la unidad de delitos contra la vida de la División Especializada en Investigación Criminal.

Durante el levantamiento del cuerpo y procesamiento de la escena se encontraron siete casquillos  y un proyectil de arma de fuego, los cuales fueron embalados para posteriormente ser analizados en el marco de la investigación.

Hasta ahora, las autoridades manejan la hipótesis de un ataque directo; sin embargo, se desconoce quién o quiénes serían los responsables del crimen. En tanto, las averiguaciones siguen en desarrollo.

En Portada

Guatemala respalda al pueblo venezolano y pide apoyo para una transición pacíficat
Nacionales

Guatemala respalda al pueblo venezolano y pide apoyo para una transición pacífica

10:28 AM, Ene 04
Un infierno en la Tierra: Revelan cómo es la prisión federal donde Maduro está presot
Internacionales

"Un infierno en la Tierra": Revelan cómo es la prisión federal donde Maduro está preso

09:56 AM, Ene 04
Uno de los reos fugados de Fraijanes II es localizado muerto en Villa Canalest
Nacionales

Uno de los reos fugados de Fraijanes II es localizado muerto en Villa Canales

06:50 AM, Ene 04
Amarini Villatoro es anunciado como nuevo técnico del Cartaginést
Deportes

Amarini Villatoro es anunciado como nuevo técnico del Cartaginés

01:03 PM, Ene 04

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald TrumpSeguridad vialMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos