 Heladas meteorológicas posibles este domingo: ¡Prepárate!
Nacionales

Heladas meteorológicas podrían presentarse este domingo

La Conred emitió recomendaciones ante el descenso de temperaturas.

Personas permanecen en un albergue habilitado por las autoridades en la temporada de bajas temperaturas., Conred
Personas permanecen en un albergue habilitado por las autoridades en la temporada de bajas temperaturas. / FOTO: Conred

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer que ante el pronóstico climático que se tiene para este fin de semana se estima que continúe el frío, principalmente en horas de la noche y madrugada. Además, se podrían presentar heladas meteorológicas.

Por medio de un boletín, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que actualmente se presenta cielo despejado en gran parte del país, aunque hay algunas nubes dispersas en Petén, Caribe y partes de Valles de Oriente. Mientras tanto, en Cobán, Alta Verapaz, se reporta niebla en el ambiente.

Se informó que en las últimas 24 horas no se registraron lluvias en las estaciones sinópticas. En cuanto a las temperaturas, se indicó que fueron bajas en distintas áreas, principalmente en Quetzaltenango, con 1.0 °C; Huehuetenango, con 5.4 °C; Cobán, con 7.0 °C; y la Ciudad de Guatemala, con 12.6 °C.

El pronóstico para la presente jornada es de ambiente cálido y soleado durante el día, cielo despejado y pocas nubes en la mañana, para luego tener nublados parciales durante la tarde. También se espera el incremento gradual de la presión y se pronostica que se presenten lluvias o lloviznas y posible actividad eléctrica en Caribe en horas de la tarde o noche.

Bajas temperaturas y heladas meteorológicas

El ente científico informó que persistirán las bajas temperaturas durante la noche y madrugada en los sectores más elevados de occidente y altiplano central. Durante el día, se prevé viento soplando del norte ligero a moderado, con velocidades entre los 25 a 35 km/h.

En ese contexto, la Conred señaló que las condiciones climáticas favorecerán el registro de heladas meteorológicas en distintas partes del país, en especial en estas dos regiones mencionadas.

Una helada meteorológica es un fenómeno atmosférico que ocurre cuando la temperatura del aire desciende hasta 0 °C o menos. Suele darse durante la noche o madrugada, especialmente con cielos despejados y poco viento. No siempre implica que haya escarcha visible, aunque es común que la haya.

Ante el descenso de temperaturas que se presenta en el país, la Conred recomienda a la población:

  • Abrigarse adecuadamente, especialmente en horas de la noche y madrugada.
  • Proteger a niños, adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias y mascotas.
  • Seguir las recomendaciones de las autoridades locales.
  • Reportar cualquier emergencia al número 119 de Conred.
  • Mantenerse informado a través de las cuentas oficiales de la Conred y el Insivumeh.

Emisoras  Escúchanos