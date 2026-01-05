Presidenta del CANG: "Se necesitan profesionales de alto perfil ético"

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) lleva a cabo este lunes, 5 de enero, el proceso de votaciones para elegir a sus representantes titular y suplente ante la Comisión de Postulación para el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032.
La presidenta de la junta directiva del CANG, Patricia Gámez, se refirió durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, acerca de la elección que se desarrolla este día y compartió que la expectativa que se tiene es que unos 30 mil votantes acudan a las urnas, tomando en cuenta el número de colegiados activos que se tiene.
Indicó que, por primera vez, se habilitaron dos centros de votación en la Ciudad de Guatemala para agilizar el proceso y que en los departamentos también se habilitaron sedes para que los agremiados puedan ejercer su derecho.
Las mesas abrieron a las 08:00 horas y cerrarán a las 18:00 horas. Y, según Gámez, será aproximadamente a las 20:00 horas que se podrían tener los primeros resultados con respecto a quiénes estarían integrando la postuladora para elegir a las autoridades electorales.
Representantes sin vínculos negativos
Gámez fue consultada sobre el surgimiento de campañas que se ha dado en el marco de la elección de representantes del CANG y las dudas que han surgido con respecto a que se estaría invirtiendo mucho dinero para tratar de llevar a determinadas planillas a que ganen.
En ese sentido, la entrevistada destacó que siempre y cuando se trata de campañas electorales, lo importante es analizar el origen de los fondos de campaña y que sea legítimo. Destacó que lo que se invierte en este tema debe llevar a sensibilizar al electorado sobre la conveniencia de votar por determinado proyecto.
"Sin embargo, lo que se ve es una forma de obtener complacencias, lo cual no es digno para el agremiado. Toda vez que de lo que se trata, precisamente, es de presentar los mejores perfiles y generar la mayor confianza y transparencia posibles en el proceso que se avecina", añadió.
La abogada indicó que lamentablemente no hay una forma de fiscalizar como tal desde el CANG la procedencia de los fondos, por lo que sería una cuestión ética y moral de cada grupo gremial el hecho de relacionar cuál es la utilización de fondos y de dónde proceden estos para conocer si hay vínculos legítimos o no.
"Guatemala necesita fortalecer la institucionalidad"
Ayer, en una publicación realizada en redes sociales, la presidenta del CANG hizo un llamado a los profesionales para que se sumaran a las votaciones y enfatizó que Guatemala necesita fortalecer la institucionalidad.
Al respecto, durante la entrevista recordó que se hizo esa mención porque la postuladora, de la que formarán parte los representantes que sean electos hoy, se encargará de trasladar el listado de postulantes para ser electos como nuevos magistrados del TSE.
Señaló que el TSE tiene el control y dirección de procesos electorales en Guatemala y, en gran medida, posee en sus manos la democracia del país, la sustentabilidad de un estado de derecho electoral y, en consecuencia, se necesitan profesionales de un alto perfil ético, moral y con capacidad, honestidad.
Y, por ende, los representantes del Colegio de Abogados que formarán esta comisión de postulación deben estar "desprovistos de vínculos ilegítimos" que hagan pensar que deben hacer esta elección de la forma en que corresponde y van a cumplir esa actividad con responsabilidad. "Eso se espera al momento de seleccionar quiénes nos van a representar en la comisión", enfatizó.
Finalmente, Gámez mencionó que se ha visto como negativo la judicialización de los procesos electorales, pues en su opinión, en una democracia no es lo deseado.
"Se actúa con transparencia y objetividad para que los resultados sean los que los agremiados han elegido. Se espera que, en este sentido, sea respetada la voluntad de los votantes, que los agremiados asuman el compromiso con responsabilidad y respondan al país con esa necesidad", concluyó.