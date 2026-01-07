 Árbol cae sobre una ambulancia en Fraijanes
Nacionales

Árbol cae sobre una ambulancia en Fraijanes

Los pacientes eran trasladados al Centro de Salud de Fraijanes, cuando un árbol cayó sobre la ambulancia.

Bomberos trasladaron a los afectados al hospital., Foto Bomberos Voluntarios.
Bomberos trasladaron a los afectados al hospital. / FOTO: Foto Bomberos Voluntarios.

La noche de este miércoles 7 de enero, un árbol cayó sobre una ambulancia y un motorista que transitaban en el kilómetro 23 sector el Tirol carretera hacia Fraijanes, informaron los Bomberos Voluntarios.

La ambulancia trasladaba a pacientes al Centro de Salud de Fraijanes, cuando un enorme árbol se desplomó y destruyó dicha ambulancia, además un motorista fue impactado por el árbol. 

Al lugar acudió personal de Bomberos Voluntarios quienes lograron evacuar y estabilizar a cuatro personas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.

Personal de la Municipalidad de Fraijanes y vecinos acudieron al lugar para retirar el árbol y dejar libre la vía pública, por lo que ya esta habilitado el paso vehicular.

Vecinos compartieron imágenes en redes sociales de la ambulancia destruida por el árbol - Foto Marlon Ramirez

Accidente 

Bomberos Voluntarios reportaron un accidente de tránsito en el kilómetro 40 de la autopista Palin-Escuintla.

Los paramédicos brindaron atención pre-hospitalaria a varias personas de las cuales tres fueron trasladados a diferentes centros asistenciales, y en el lugar queda una mujer fallecida.

Inacif confirma que restos hallados en Escuintla pertenecen a niño desaparecido

Rosalio Estrada Hernández, de 10 años, desapareció el 17 de noviembre y días después fue localizado sin vida.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

