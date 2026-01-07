Árbol cae sobre una ambulancia en Fraijanes

La noche de este miércoles 7 de enero, un árbol cayó sobre una ambulancia y un motorista que transitaban en el kilómetro 23 sector el Tirol carretera hacia Fraijanes, informaron los Bomberos Voluntarios.
La ambulancia trasladaba a pacientes al Centro de Salud de Fraijanes, cuando un enorme árbol se desplomó y destruyó dicha ambulancia, además un motorista fue impactado por el árbol.
Al lugar acudió personal de Bomberos Voluntarios quienes lograron evacuar y estabilizar a cuatro personas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.
Personal de la Municipalidad de Fraijanes y vecinos acudieron al lugar para retirar el árbol y dejar libre la vía pública, por lo que ya esta habilitado el paso vehicular.
Accidente
Bomberos Voluntarios reportaron un accidente de tránsito en el kilómetro 40 de la autopista Palin-Escuintla.
Los paramédicos brindaron atención pre-hospitalaria a varias personas de las cuales tres fueron trasladados a diferentes centros asistenciales, y en el lugar queda una mujer fallecida.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*