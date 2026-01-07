OJ sigue sin elegir presidente de la CSJ

Este miércoles 7 de enero, se llevó a cabo el Pleno Ordinario de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero no logro elegir al presidente de dicho organismo.
Durante la sesión, se acordó convocar a un Pleno Extraordinario a partir de las 14:30 horas, con el objeto de realizar la elección del Presidente del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia.
En dicha sesión extraordinaria no se presentó ninguna propuesta para la referida elección.
En tanto se realice la elección correspondiente, continúa en funciones como Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia el Magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz.
El pasado 12 de octubre de 2025 finalizó el periodo de Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado como presidente del Organismo Judicial y de la CSJ; sin embargo, durante la sesión de Pleno no se presentaron candidaturas para dirigir dicho organismo, por lo que el magistrado vocal I de la CSJ Carlos Rodimiro Lucero Paz, asumió como Presidente en funciones.
Al finalizar el plazo estipulado por la ley el Magistrado Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado, en cumplimiento al mandato constitucional, procedió a entregar el cargo de Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia y se cerró la sesión.
La CSJ subrayó que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia trabajan de forma coordinada y están comprometidos en su misión de servir al país con integridad, responsabilidad y dedicación.
