 Gabinete Económico define hoja de ruta 2026
Gabinete Económico define hoja de ruta 2026 para empleo, inversión y sostenibilidad

La vicepresidenta Karin Herrera explicó que se da seguimiento a la planificación integral por medio de cuatro mesas intersectoriales.

La vicepresidenta Karin Herrera y otros funcionarios del Gobierno que participaron en reuniónd el Gabinete Específico de Desarrollo Económico., Omar Solís/Emisoras Unidas
La vicepresidenta Karin Herrera y otros funcionarios del Gobierno que participaron en reuniónd el Gabinete Específico de Desarrollo Económico. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Gabinete Específico de Desarrollo Económico (Gabeco) sostuvo la primera reunión del año este viernes, 9 de enero, en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, para abordar la planificación para el período que está iniciando y conocer el reajuste del Presupuesto General 2026, tras la suspensión que ordenó la Corte de Constitucionalidad.

En la reunión estuvieron presentes la vicepresidenta Karin Herrera; la ministra de Economía, Gabriela García, autoridades de la cartera de Finanzas y de otras dependencias del Ejecutivo, quienes les dieron seguimiento a distintos temas enfocados en impulsar la economía y el bienestar de los ciudadanos.

Herrera explicó que la hoja de ruta para el presente año incluye una planificación integral para fomentar empleos dignos y proteger el medio ambiente. Señaló que para ello se establecieron cuatro mesas intersectoriales con ejes de acción prioritarios.

La primera de estas es la Mesa de Mercado Laboral, en la que se aborda las medidas para que 100 mil guatemaltecos más accedan a un empleo formal con cobertura de seguridad social. También se plantea la capacitación de más de 280 mil personas en oficios técnicos y profesionales.

La segunda mesa es la de la Dinamización del Sector Productivo, que impulsará el fortalecimiento del clima de negocios mediante la simplificación de 823 trámites administrativos relacionados con la atracción de inversión y la facilitación del comercio. Asimismo, se enfoca en otorgar créditos en "condiciones blandas" y primas de seguros agrícolas, así como capacitar a los ciudadanos en temas de desarrollo empresarial, tanto agrícola como no agrícola.

Otra de las mesas es la de Desarrollo de Mercados, que plantea apoyar a 850 empresas para que puedan colocar sus productos en mercados internacionales. Y la cuarta mesa es la de Naturaleza y Medio Ambiente, que prepara acciones para recuperar 1 mil 500 toneladas de residuos, entre otros temas de reciclaje y buscar el incremento del 60% de la generación de energía eléctrica.

Recaudación y ejecución presupuestaria

Durante la reunión del Gabinete Específico de Desarrollo Económico también fueron presentados los resultados preliminares de la recaudación tributaria del ejercicio fiscal 2025, que reflejan una variación de 9.0% con respecto al año anterior. Sobre el tema, la vicepresidenta consideró que es un dato muy positivo.

"Según nos dijo el superintendente Werner Ovalle, la recaudación está llegando a propuestas de lo que se debe llegar del 12 por ciento. Tenemos todavía una brecha y hay que trabajar a lo que debemos llegar y, en algún momento, poder cumplir con la cobertura total del presupuesto", expresó.

Asimismo, la cartera de Finanzas informó que al cierre del ejercicio fiscal 2025 se tuvo una ejecución promedio del 90.5% de los fondos públicos.

