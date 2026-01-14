 Cierres vehiculares Congreso: sesión solemne en marcha
Nacionales

Cierres vehiculares en alrededores del Congreso por sesión solemne

Se mantienen desvíos en la zona 1 y hay cambios en rutas del Transmetro.

Cierres en alrededores del Congreso por sesión solemne del 14 de enero de 2026., PMT capitalina/Montejo
Cierres en alrededores del Congreso por sesión solemne del 14 de enero de 2026. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Las autoridades de tránsito confirmaron que este miércoles, 14 de enero, se implementaron cierres vehiculares y desvíos en los alrededores del Congreso de la República debido a que se llevará a cabo una Sesión Solemne con diferentes invitados.

En esta actividad, programada para las 10:00 de la mañana, se realizará la juramentación y toma de posesión de la junta directiva del organismo Legislativo para el período 2026-2027, la cual será presidida por el diputado Luis Contreras.

Asimismo, se confirmó de parte del Ejecutivo que el mandatario Bernardo Arévalo acudirá la sede del Parlamento para hacer la presentación oficial de su informe de labores correspondiente al segundo año de Gobierno.

Se espera que a este acto protocolario acudan altos funcionarios de Estado, delegados de distintas entidades, los integrantes de la X Legislatura y representantes del cuerpo diplomático acreditados en Guatemala, entre otras personalidades.

Foto embed
El interior del Congreso donde se realizará este miércoles, 14 de enero de 2026, la sesión solemne. - Omar Solís/Emisoras Unidas

Cierres viales

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, informó que desde las 08:00 de la mañana de este miércoles se inició con el cierre de diferentes puntos de la zona 1, específicamente en los alrededores del Congreso.

En este sector hay presencia de personal de la PMT, agentes de la Policía Nacional Civil y equipos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS).

"Por favor, tome en cuenta que hay desvíos vehiculares desde el Mercado Central, el edificio El Centro y cercanías de la Escuela de Comercio. Manténgase atento y alerta, también con total respeto a las indicaciones de los Policías MT en el sector", dijo el funcionario.

Cambios en ruta del Transmetro

Se informó que debido a los cierres por la actividad en el Congreso se realizaron desvíos temporales en la ruta de la línea 1 del Transmetro. Estos son los detalles:

Recorrido alterno:

  • San Sebastián - 3ª calle - 10ª avenida - 14 calle - 8ª avenida.

Estaciones temporalmente deshabilitadas:

  • Mercado y Correos.

Estaciones habilitadas:

  • Santa Teresa y Capuchinas.

