 Congreso: Primera conferencia de la junta directiva 2026
Nacionales

Congreso inicia agenda con reuniones clave y procesos de elección

La nueva junta directiva del Legislativo, encabezada por Luis Contreras, brindó su primera conferencia de prensa tras tomar posesión.

La nueva junta directiva, presidida por Luis Contreras, brindó su primera conferencia de prensa tras tomar posesión este miércoles, 14 de enero de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente del Congreso de la República, diputado Luis Contreras, junto a los integrantes de la Junta Directiva para el período 2026-2027, ofreció su primera conferencia de prensa, en la que dio a conocer la agenda inicial de trabajo del Organismo Legislativo.

Durante su intervención, Contreras anunció que este jueves 15 de enero se llevará a cabo la primera reunión de la Instancia de Jefes de Bloque, un espacio en el que se realiza la coordinación política y el desarrollo de la agenda legislativa.

Asimismo, confirmó que el próximo lunes 19 de enero se celebrará una sesión plenaria, convocada por las nuevas autoridades legislativas, tomando en cuenta que hoy se dio por iniciado el primer período ordinario de trabajo de ese organismo.

En la referida sesión está prevista la juramentación de los integrantes de la Comisión de Postulación que tendrá a su cargo la elaboración de la nómina de aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta instancia ya quedó conformada y deberá cumplirse este proceso para que pueda iniciar con las labores que tiene asignadas.

"Nosotros no nos podemos pasar para juramentar más del lunes, porque es 19. Vamos a cumplir con la ley. Si ellos están listos o no es un problema muy de ellos, no de nosotros. Primero, limpiamos la ley, que es nuestra responsabilidad", expresó.

En relación con la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el presidente del Congreso aseguró que, en lo que corresponde a este alto organismo de Estado, el proceso se desarrollará dentro de los plazos establecidos por la ley, reiterando el compromiso del Legislativo con el respeto al marco legal y la institucionalidad.

Con estos anuncios, la nueva Junta Directiva marcó el inicio formal de sus labores, enfocándose en la organización interna y en procesos clave para el funcionamiento del Estado.

Junta directiva 2026-2027

Los integrantes de la junta que tendrá a su cargo dirigir las acciones de este alto organismo durante el presente año son:

  • Presidente: Luis Alberto Contreras Colindres (Creo).
  • Primer vicepresidente: Nery Abilio Ramos y Ramos (Azul).
  • Segundo vicepresidente: Elmer Josué Palencia Reyes (Valor).
  • Tercer vicepresidente: Kevyn Luis Carlo Escobar Castillo (Cabal).
  • Primer secretario: Juan Carlos Rivera Estevez (Victoria).
  • Segunda secretaria: Lucrecia Carola Samayoa Reyes (Bien)
  • Tercer secretario: Gerson Geovanny Barragán Morales (Viva).
  • Cuarto secretario: Orlando Joaquín Blanco Lapola (VOS).
  • Quinto secretario: Julio César López Escobar (Cabal).

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

