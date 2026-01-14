 Gobernación se pronuncia por amenazas de alcalde de Moyuta
Nacionales

Gobernación se pronuncia por amenazas de alcalde de Moyuta

La Municipalidad de Moyuta asegura que el video que se ha sido difundido fuera de contexto.

Compartir:
Alcalde de Moyuta, Jutiapa, Carlos Roberto Marroquín Fuentes, Captura de pantalla
Alcalde de Moyuta, Jutiapa, Carlos Roberto Marroquín Fuentes / FOTO: Captura de pantalla

El Ministerio de Gobernación se pronunció por las amenazas públicas vertidas por Carlos Roberto Marroquin, alcalde de Moyuta, Jutiapa, durante un evento público. 

"Así es que, amigos policías, Gobernación en general, si por ahí anda alguna patrulla o algunos carritos haciendo ciertas investigaciones, no se me paseen muy cerca, porque, de repente, les voy a estornudar un par de fusiles de mi carro para sus carros, y creo que no la van a contar", manifestó Marroquín, electo por el partido Vamos, durante un evento publico. 

Gobernación indicó que la Policía Nacional Civil (PNC) actúa con base en un mandato constitucional y legal que trasciende intereses particulares o locales, cuya finalidad es proteger la vida e integridad de las personas.

"Cualquier amenaza, intimidación o intento de obstaculizar la labor de las fuerzas de seguridad pública constituye una conducta reprochable y su posible encuadramiento en un delito conforme al ordenamiento jurídico vigente.", indicó el Ministerio de Gobernación en un comunicado. 

Gobernación añadió que las autoridades de seguridad mantendrán una postura de firmeza institucional frente a las amenazas y desafíos vertidos contra la Policía Nacional Civil.

La cartera del interior agregó que las instituciones del Estado actuarán con apego a la ley ante cualquier hecho que trascienda del ámbito declarativo y afecte el orden público o la seguridad ciudadana.

"El Ministerio de Gobernación mantiene su disposición al diálogo institucional, dentro del marco de la ley, y llama a todos los actores públicos a contribuir, desde sus competencias, al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la legalidad y la paz social.", indicó.

Fuera de contexto

A través de la página de Facebook de la municipalidad de Moyuta, la comuna indicó que el fragmento de video ha sido difundido fuera de contexto y corresponde a una transmisión en vivo del lunes 12 de diciembre pasado.

"El señor alcalde municipal en ningún momento ha realizado amenazas en contra de ninguna institución.Las expresiones que aparecen en dicho fragmento corresponden a una intervención realizada durante una sesión pública de COMUDE, cuyo contenido completo puede ser verificado en las transmisiones disponibles en los medios oficiales de la administración municipal 2024-2028.", indica la municipalidad. 

La municipalidad indicó que las declaraciones de Marroquín fueron orientadas al fortalecimiento del orden, el respeto institucional y el cumplimiento de la ley.

Incautan una granada de fragmentación durante requisa en Pavón

Las autoridades además trasladaron a cuatro privados de libertad a otras cárceles.

En Portada

Congreso inicia agenda con reuniones clave y procesos de elecciónt
Nacionales

Congreso inicia agenda con reuniones clave y procesos de elección

05:57 PM, Ene 14
Los 48 Cantones de Totonicapán condenan captura de exvicepresidente, Basilio Puact
Nacionales

Los 48 Cantones de Totonicapán condenan captura de exvicepresidente, Basilio Puac

09:56 PM, Ene 14
El mexicano Gael Sandoval es nuevo jugador de Comunicacionest
Deportes

El mexicano Gael Sandoval es nuevo jugador de Comunicaciones

08:27 PM, Ene 14
Anuncian desvíos por trabajos en conexión entre Retalhuleu y Quetzaltenangot
Nacionales

Anuncian desvíos por trabajos en conexión entre Retalhuleu y Quetzaltenango

09:50 PM, Ene 14

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos