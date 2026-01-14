Gobernación se pronuncia por amenazas de alcalde de Moyuta

El Ministerio de Gobernación se pronunció por las amenazas públicas vertidas por Carlos Roberto Marroquin, alcalde de Moyuta, Jutiapa, durante un evento público.
"Así es que, amigos policías, Gobernación en general, si por ahí anda alguna patrulla o algunos carritos haciendo ciertas investigaciones, no se me paseen muy cerca, porque, de repente, les voy a estornudar un par de fusiles de mi carro para sus carros, y creo que no la van a contar", manifestó Marroquín, electo por el partido Vamos, durante un evento publico.
Gobernación indicó que la Policía Nacional Civil (PNC) actúa con base en un mandato constitucional y legal que trasciende intereses particulares o locales, cuya finalidad es proteger la vida e integridad de las personas.
"Cualquier amenaza, intimidación o intento de obstaculizar la labor de las fuerzas de seguridad pública constituye una conducta reprochable y su posible encuadramiento en un delito conforme al ordenamiento jurídico vigente.", indicó el Ministerio de Gobernación en un comunicado.
Gobernación añadió que las autoridades de seguridad mantendrán una postura de firmeza institucional frente a las amenazas y desafíos vertidos contra la Policía Nacional Civil.
La cartera del interior agregó que las instituciones del Estado actuarán con apego a la ley ante cualquier hecho que trascienda del ámbito declarativo y afecte el orden público o la seguridad ciudadana.
"El Ministerio de Gobernación mantiene su disposición al diálogo institucional, dentro del marco de la ley, y llama a todos los actores públicos a contribuir, desde sus competencias, al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la legalidad y la paz social.", indicó.
Fuera de contexto
A través de la página de Facebook de la municipalidad de Moyuta, la comuna indicó que el fragmento de video ha sido difundido fuera de contexto y corresponde a una transmisión en vivo del lunes 12 de diciembre pasado.
"El señor alcalde municipal en ningún momento ha realizado amenazas en contra de ninguna institución.Las expresiones que aparecen en dicho fragmento corresponden a una intervención realizada durante una sesión pública de COMUDE, cuyo contenido completo puede ser verificado en las transmisiones disponibles en los medios oficiales de la administración municipal 2024-2028.", indica la municipalidad.
La municipalidad indicó que las declaraciones de Marroquín fueron orientadas al fortalecimiento del orden, el respeto institucional y el cumplimiento de la ley.