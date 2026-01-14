Diputado critica a Arévalo durante presentación de informe

Un incidente se registró este miércoles, 14 de enero, en el marco de la sesión solemne en el Congreso de la República. Justo en el momento en el que el presidente Bernardo Arévalo presentaba su segundo informe anual de labores fue increpado por un diputado de oposición.
El parlamentario Carlos Roberto Calderón Gálvez, integrante del bloque Vamos por una Guatemala Diferente, se colocó una playera en el que se podía leer: "Arévalo mintió", "Renuncia ya".
Mientras mostraba la prenda que portaba, el diputado también expresaba a viva voz una serie de frases para criticar la gestión del mandatario, quien hoy cumplió dos años de ejercicio al frente del Ejecutivo.
"40 por ciento se iba en corrupción", "Arévalo miente", decía Calderón,
mientras que los presentes en el hemiciclo, entre quienes se encontraban diputados, diplomáticos y funcionarios de diferentes entidades, se limitaban a observarlo.
Por su parte, pese a la intervención del legislador, el gobernante continuó exponiendo los avances que consideró que se han dado en esta primera mitad de su administración en temas de salud, educación, seguridad, economía e infraestructura.
Arévalo frente al Congreso
El gobernante Bernardo Arévalo presentará el próximo viernes su informe de Gobierno de forma pública, pero este miércoles ante el Congreso afirmó que "el Gobierno y el pueblo han trabajado juntos para fortalecer su libertad".
Arévalo de León resaltó que su Administración se ha enfocado en la educación y que en dos años han remozado 22 mil centros educativos y contratado a 13 mil nuevos maestros para el ciclo escolar que está por empezar.
De igual manera, también destacó que en su Gobierno el programa denominado "Mano a mano" ha permitido colocar pisos de cemento en 50 mil hogares y que por tanto 11 municipios han sido declarados "sin pisos de tierra reduciendo las enfermedades gastrointestinales y pulmonares".
El gobernante también recordó las negociaciones con Estados Unidos para que los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump no entraran en vigor en el 70 % de productos estipulados.
"Somos uno de los cuatro países del mundo que ha logrado conseguir un acuerdo de esta naturaleza", puntualizó.