 Motoristas atacados a balazos en Santa Lucía Los Ocotes
Nacionales

Dos muertos y dos heridos tras incidentes armados

Personas que viajaban en motocicleta y en mototaxi fueron atacadas a balazos en distintos puntos.

Compartir:
Los heridos tras el ataque en zona 7 fueron ingresados a un hospital., Bomberos Voluntarios
Los heridos tras el ataque en zona 7 fueron ingresados a un hospital. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Dos hechos de violencia que se registraron en horas de la madrugada de este jueves, 15 de enero, en diferentes puntos del departamento de Guatemala dejaron como saldo dos personas fallecidas y dos heridas.

El Cuerpo Voluntario de Bomberos indicó que uno de los hechos ocurrió en la entrada a la colonia Bethania, zona 7 de la Ciudad de Guatemala, donde desconocidos dispararon contra personas que viajaban en un mototaxi.

Hans Lemus, vocero de la institución, explicó que se recibieron llamadas a su línea telefónica de emergencias para reportar una balacera en ese sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia al lugar.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre y una mujer que se encontraban heridos. Se les brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente fueron ingresados a centros asistenciales.

Uno de los pacientes, identificado como Bryan Estuardo Morales Salvador, de 31 años, quien conducía el tuc tuc atacado, fue llevado a la emergencia del Hospital San Juan de Dios.

Mientras tanto, una mujer que no fue identificada y viajaba como pasajera fue llevada al área de Traumatología del Seguro Social de Accidentes.

Motoristas atacados

Los Bomberos Voluntarios reportaron un segundo incidente armado ocurrido este jueves. Se registró en el kilómetro 14 de la ruta a Santa Lucía Los Ocotes y estuvo dirigido contra personas que viajaban en una motocicleta.

Los socorristas se percataron de que sobre la carretera permanecían dos hombres en estado inconsciente. Al evaluarlos, confirmaron que ya no contaban con signos vitales debido a los impactos de proyectil de arma de fuego que presentaban en distintas partes del cuerpo.

Las víctimas fueron identificadas como: Emanuel Eliazar Ramírez Chután, de 22 años; y José Luis Martínez Hurtado, de 33 años.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron a la escena del crimen para realizar las diligencias correspondientes y coordinar el traslado de los cuerpos a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

En Portada

MP reacciona por publicación de Arévalo y expresa su enérgico rechazot
Nacionales

MP reacciona por publicación de Arévalo y expresa su "enérgico" rechazo

10:48 AM, Ene 15
Debut soñado para Amarini Villatoro con Cartaginés de Costa Rica t
Deportes

Debut soñado para Amarini Villatoro con Cartaginés de Costa Rica

08:27 AM, Ene 15
VIDEO. Sujeto intenta robar motocicleta a mano armada y termina baleado por su víctimat
Viral

VIDEO. Sujeto intenta robar motocicleta a mano armada y termina baleado por su víctima

07:51 AM, Ene 15
Empire Music Festival 2026 revela su line up oficial y confirma dos días de música en Guatemalat
Farándula

Empire Music Festival 2026 revela su line up oficial y confirma dos días de música en Guatemala

10:24 AM, Ene 15

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos