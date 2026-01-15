Motoristas atacados a balazos en Santa Lucía Los Ocotes

Dos hechos de violencia que se registraron en horas de la madrugada de este jueves, 15 de enero, en diferentes puntos del departamento de Guatemala dejaron como saldo dos personas fallecidas y dos heridas.
El Cuerpo Voluntario de Bomberos indicó que uno de los hechos ocurrió en la entrada a la colonia Bethania, zona 7 de la Ciudad de Guatemala, donde desconocidos dispararon contra personas que viajaban en un mototaxi.
Hans Lemus, vocero de la institución, explicó que se recibieron llamadas a su línea telefónica de emergencias para reportar una balacera en ese sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre y una mujer que se encontraban heridos. Se les brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente fueron ingresados a centros asistenciales.
Uno de los pacientes, identificado como Bryan Estuardo Morales Salvador, de 31 años, quien conducía el tuc tuc atacado, fue llevado a la emergencia del Hospital San Juan de Dios.
Mientras tanto, una mujer que no fue identificada y viajaba como pasajera fue llevada al área de Traumatología del Seguro Social de Accidentes.
Motoristas atacados
Los Bomberos Voluntarios reportaron un segundo incidente armado ocurrido este jueves. Se registró en el kilómetro 14 de la ruta a Santa Lucía Los Ocotes y estuvo dirigido contra personas que viajaban en una motocicleta.
Los socorristas se percataron de que sobre la carretera permanecían dos hombres en estado inconsciente. Al evaluarlos, confirmaron que ya no contaban con signos vitales debido a los impactos de proyectil de arma de fuego que presentaban en distintas partes del cuerpo.
Las víctimas fueron identificadas como: Emanuel Eliazar Ramírez Chután, de 22 años; y José Luis Martínez Hurtado, de 33 años.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron a la escena del crimen para realizar las diligencias correspondientes y coordinar el traslado de los cuerpos a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.