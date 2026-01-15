 CANG recibe expedientes de aspirantes a magistrados de CC
Nacionales

El Colegio de Abogados definirá a sus representantes para magistrados titular y suplente del alto tribunal.

El Tribunal Electoral del Colegio de Abogados (CANG) recibe expedientes de aspirantes a magistrados de Corte de Constitucionalidad., Omar Solís/Emisoras Unidas
El Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) llevó a cabo este jueves, 15 de enero, el proceso de recepción de expedientes para aspirantes a representar a esa entidad como magistrados en la Corte de Constitucionalidad (CC). Un total de 20 solicitudes para participar fueron presentadas.

Las autoridades de la referida instancia habilitaron esta fase a partir de las 08:00 horas para que los interesados pudieran llevar o enviar sus expedientes y ser tomados en cuenta en la elección.

La papelería fue entregada en la 15 calle 1-91, zona 10 de la Ciudad de Guatemala. Y la recepción concluyó a las 16:30 horas de este mismo día.

Aspirantes a magistrados

El Tribunal informó en una conferencia de prensa tras finalizar la jornada que recibió 20 solicitudes de inscripción de candidatos para la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad, 2026-2031.

Específicamente, 13 aspirantes buscan ocupar una magistratura titular, siete buscan ser magistrados suplentes y un candidato participa en ambas elecciones. Estos son los detalles:

Aspirantes para magistrado titular:

  1. Aleida del Rosario Ochoa López de Joge.
  2. Anabella Esmeralda Cardona Cambara.
  3. Néster Mauricio Vásquez Pimentel.
  4. Augusto Edelmiro Estrada Salazar.
  5. Federico Guillermo Rosal Morales.
  6. Astrid Jeannette Lemus Rodríguez.
  7. Walter Brenner Vásquez Gómez.
  8. Rodolfo Antonio Polanco Díaz.
  9. Mynor Mauricio Moto Morataya.
  10. Oscar Adolfo Morales Montúfar.
  11. Ovidio Ottoniel Orellana Marroquín.
  12. Erick Miguel Castillo López.
  13. Carlos Estuardo Gálvez Barrios.

Suplentes:

  • Mario Fernando Arrillaga Moncrieff.
  • Armando Ismael Ajín Pérez.
  • Luis Fernando Bermejo Quiñónez.
  • Rodolfo Antonio Polanco Díaz.
  • Ana Vilma Díaz Lemus.
  • Dayany Marielos Reyes Mazariegos.
  • Melvin Giovanni Portillo Arévalo.

Votaciones para elegir a magistrados

La junta directiva del CANG convocó a sus agremiados a la sesión extraordinaria de Asamblea General de elecciones para el acto electoral a través del cual se definirá quiénes serán el magistrado titular y suplente ante el alto tribunal constitucional, designados por esa entidad, para el período 2026-2031.

El proceso se definirá el 4 de febrero de 2026, de 08:00 a 18:00 horas. Los centros de votaciones serán habilitados en el Club La Aurora, en la zona 13 capitalina; y en el parque Erick Barrondo, zona 7 capitalina. También en sedes departamentales y municipales para garantizar que todos los agremiados puedan participar.

