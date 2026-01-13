 Elecciones en el CANG: confirman victoria de la planilla 4
Nacionales

Elecciones en el CANG: confirman victoria de la planilla 4

El cierre de las urnas ocurrió a las 18:00 horas, como estaba programado; los conteos empezaron tras emitirse el último sufragio.

Compartir:
Así reaccionaron los miembros de la planilla 4, tras conocer los resultados de la elección., Omar Solís.
Así reaccionaron los miembros de la planilla 4, tras conocer los resultados de la elección. / FOTO: Omar Solís.

Con este resultado, los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), ante la Comisión de Postulación para magistrados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), son Gregorio José Saavedra Zepeda, como titular y Edgar René Ortiz Romero, como suplente.

El Comité Electoral del CANG oficializó los resultados, declarando que la planilla 4 se alzó con el triunfo tras alcanzar 9 mil 604 votos. Asimismo, precisaron que la planilla 5 obtuvo un total de 9 mil 282 sufragios.

Cuando el reloj marcó las 18:00 horas, las puertas de los centros de votación cerraron, concluyendo la recepción de sufragios. Posteriormente, los encargados de mesa empezaron con un conteo cuyos resultados fueron oficializados casi dos horas después.

De esa manera concluyó el proceso electoral en el CANG, que tuvo dos rondas de votaciones; la primera entre cuatro planillas y la segunda entre las planillas 4 y 5.

Elecciones CANG: Abren votaciones de segunda vuelta

Las planillas 4 y 5 participan para definir quiénes serán los representantes del Colegio de Abogados ante la postuladora del TSE.

En Portada

Elecciones en el CANG: confirman victoria de la planilla 4t
Nacionales

Elecciones en el CANG: confirman victoria de la planilla 4

07:51 PM, Ene 13
Incendio consume viviendas en la zona 21t
Nacionales

Incendio consume viviendas en la zona 21

05:07 PM, Ene 13
MP explica razones del allanamiento en museo de Antigua Guatemalat
Nacionales

MP explica razones del allanamiento en museo de Antigua Guatemala

07:16 PM, Ene 13
¿Dónde jugará la Selección de Guatemala sin el Estadio Nacional?t
Deportes

¿Dónde jugará la Selección de Guatemala sin el Estadio Nacional?

02:35 PM, Ene 13

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos