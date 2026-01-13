Elecciones en el CANG: confirman victoria de la planilla 4

Con este resultado, los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), ante la Comisión de Postulación para magistrados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), son Gregorio José Saavedra Zepeda, como titular y Edgar René Ortiz Romero, como suplente.
El Comité Electoral del CANG oficializó los resultados, declarando que la planilla 4 se alzó con el triunfo tras alcanzar 9 mil 604 votos. Asimismo, precisaron que la planilla 5 obtuvo un total de 9 mil 282 sufragios.
Cuando el reloj marcó las 18:00 horas, las puertas de los centros de votación cerraron, concluyendo la recepción de sufragios. Posteriormente, los encargados de mesa empezaron con un conteo cuyos resultados fueron oficializados casi dos horas después.
De esa manera concluyó el proceso electoral en el CANG, que tuvo dos rondas de votaciones; la primera entre cuatro planillas y la segunda entre las planillas 4 y 5.