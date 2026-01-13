Segunda vuelta Elecciones CANG: Abren votaciones

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) define este martes, 13 de enero, quiénes serán los profesionales que lo representarán ante la comisión de postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) del período 2026-2032. Hay dos planillas compitiendo en esta segunda vuelta de votaciones.
Las autoridades de la entidad, incluida su presidenta Patricia Gámez, llevaron a cabo la ceremonia de inauguración de la jornada electoral en el Parque de la Industria, zona 9 capitalina, en la que hicieron un llamado a los profesionales a ser parte de este proceso y reiteraron que el voto de todos es importante.
"El día de hoy nos encontramos en un acto sumamente importante para el pueblo de Guatemala, con el objeto de llevar a cabo la elección de la segunda vuelta para la línea de representante titular y suplente del Colegio de Abogados que va a integrar la comisión de postulación para elegir magistrados del TSE", dijo Gámez.
Agregó que en las anteriores votaciones no se obtuvo mayoría por lo que, conforme la convocatoria emitida por la junta directiva del Colegio, se programó la segunda vuelta. "Doy por habilitada la presente asamblea general y hago la aclaración que en esta contienda la asamblea la integran la totalidad de los integrantes del CANG", concluyó la abogada.
Por su parte, el presidente del Tribunal Electoral, Francis Peña, declaró a partir de las 08:00 horas abiertas las mesas de votación en los distintos puntos del país. Las mismas cerrarán a las 18:00 horas para iniciar con el conteo respectivo y determinar los resultados.
Dos planillas buscan integrar postuladora
Las planillas que participan en esta contienda final son las número 4 y 5, las cuales están integradas por los siguientes profesionales:
Planilla 4
- Titular - Gregorio José Saavedra Zepeda.
- Suplente - Edgar René Ortiz Romero.
Planilla 5
- Titular - María Alicia Ovalle Gramajo.
- Suplente - José Pablo Pacheco Samayoa.