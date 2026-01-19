 Allanamientos en Villa Nueva tras ataques armados contra la PNC
Nacionales

Allanamientos en Villa Nueva tras ataques armados contra la PNC

Preliminarmente se reporta la localización de armas, teléfonos y gorros pasamontañas.

Compartir:
Los allanamientos en seguimiento a los ataques contra policías se realizan en las zonas 2, 5 y 12 de Villa Nueva., PNC
Los allanamientos en seguimiento a los ataques contra policías se realizan en las zonas 2, 5 y 12 de Villa Nueva. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad implementaron un operativo este lunes, 19 de enero, en seguimiento de las investigaciones relacionadas con los ataques armados ocurridos el pasado fin de semana donde perdieron la vida nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y otros más resultaron heridos, los cuales se les atribuyen a grupos pandilleros.

Según la información compartida por el Departamento de Comunicación Social de la PNC, los investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) llevan a cabo diligencias de allanamiento, junto con fiscales del Ministerio Público (MP), en las zonas 2, 5 y 12 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

Preliminarmente, se reportó la localización de un arma de fuego, una pistola de gas comprimido, tres teléfonos móviles y un gorro pasamontaña, entre otros indicios. Los hallazgos se hicieron en uno de los inmuebles que están siendo inspeccionados, ubicado en la 5ª avenida "A" y 7ª calle "B" de la colonia Plan Internacional, en San José Villa Nueva.

En Portada

Sube a nueve el número de agentes de PNC fallecidos tras ataquest
Nacionales

Sube a nueve el número de agentes de PNC fallecidos tras ataques

07:21 AM, Ene 19
Albacete, próximo rival del Barcelona en Copa del Reyt
Deportes

Albacete, próximo rival del Barcelona en Copa del Rey

06:59 AM, Ene 19
Accidente en calzada Roosevelt: Vehículo de transporte de valores volcadot
Nacionales

Accidente en calzada Roosevelt: Vehículo de transporte de valores volcado

07:04 AM, Ene 19
¿Qué no debemos hacer durante el Estado de Sitio en Guatemala?t
Nacionales

¿Qué no debemos hacer durante el Estado de Sitio en Guatemala?

05:49 AM, Ene 19

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaFutbol GuatemaltecoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos