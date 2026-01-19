Allanamientos en Villa Nueva tras ataques armados contra la PNC

Las fuerzas de seguridad implementaron un operativo este lunes, 19 de enero, en seguimiento de las investigaciones relacionadas con los ataques armados ocurridos el pasado fin de semana donde perdieron la vida nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y otros más resultaron heridos, los cuales se les atribuyen a grupos pandilleros.
Según la información compartida por el Departamento de Comunicación Social de la PNC, los investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) llevan a cabo diligencias de allanamiento, junto con fiscales del Ministerio Público (MP), en las zonas 2, 5 y 12 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.
Preliminarmente, se reportó la localización de un arma de fuego, una pistola de gas comprimido, tres teléfonos móviles y un gorro pasamontaña, entre otros indicios. Los hallazgos se hicieron en uno de los inmuebles que están siendo inspeccionados, ubicado en la 5ª avenida "A" y 7ª calle "B" de la colonia Plan Internacional, en San José Villa Nueva.