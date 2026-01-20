 Gobernación niega negociaciones con organizaciones criminales
Nacionales

Gobernación niega negociaciones con organizaciones criminales

El Ministerio de Gobernación se pronunció ante versiones de supuestas negociaciones con estructuras criminales a raíz del traslado en el Sistema Penitenciario.

Operativo en Renovación 1, Foto PNC
Operativo en Renovación 1 / FOTO: Foto PNC

El Ministerio de Gobernación se pronunció la noche de este martes 20 de enero, ante supuestas negociaciones con estructuras criminales a raíz de recientes traslados en el Sistema Penitenciario, "no existe, no ha existido ni existirá ningún tipo de negociación con organizaciones criminales.", señaló la cartera del interior. 

Gobernación indicó que los traslados realizados responden exclusivamente a decisiones estratégicas, técnicas y operativas de seguridad penitenciaria.

"Su objetivo es preservar y consolidar el control efectivo de los centros de detención, aislar a los cabecillas de estructuras delictivas, interrumpir sus canales de comunicación y reducir su capacidad de coordinación criminal dentro y fuera de prisión.", indicó el Ministerio de Gobernación a través de un comunicado. 

Las acciones se ejecutan como parte de una estrategia integral para proteger a la población y fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad pública. "Estas medidas se desarrollan bajo el marco legal vigente y con pleno respeto al Estado de Derecho.", añadió.


En el comunicado se señala que las campañas de desinformación que buscan presentar decisiones de seguridad como supuestos "pactos" pretenden generar miedo, confusión y debilitar la autoridad legítima del Estado.

"Estas narrativas forman parte de la estrategia de las estructuras criminales que han ejecutado acciones de carácter terrorista y su único beneficiario es el crimen organizado.", indicó. 

Gobernación pidió a la ciudadanía a informarse por medios oficiales y a no replicar versiones no verificadas que puedan entorpecer investigaciones, operaciones en curso o poner en riesgo a personal de seguridad y a la población.

"No hay negociación con el crimen. Hay autoridad del Estado y una decisión firme de mantener el control y garantizar la seguridad de las y los guatemaltecos.", concluyó Gobernación. 

Trasladan a líderes pandilleros a sector aislado en el Preventivo de zona 18

Entre los reos trasladados se encuentra el hermano de alias “el Lobo”, conocido como “el Bloki”.

