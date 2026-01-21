 Ataques contra PNC: Audiencia aplazada por problemas de conexión
Nacionales

Ataques contra PNC: Audiencia aplazada por problemas de conexión

Los sindicados comparecerían por videoconferencia; sin embargo, no se logró establecer una conexión desde la cárcel.

Compartir:
La sala e imágenes de conexión por videoconferencia para audiencia de implicados en ataques contra la PNC., Ángel Oliva/EU
La sala e imágenes de conexión por videoconferencia para audiencia de implicados en ataques contra la PNC. / FOTO: Ángel Oliva/EU

El Juzgado de Turno tenía previsto desarrollar este miércoles, 21 de enero, la audiencia de primera declaración de tres presuntos integrantes de la pandilla del Barrio 18 capturados por su vinculación con los ataques efectuados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC); sin embargo, la misma fue suspendida.

En la sala de audiencias se hacían los preparativos para llevar a cabo esta diligencia, en la que se resolvería la situación legal de los sindicados. Esto se desarrollaba a puerta cerrada, pues a pesar de que el caso no se encuentra en reserva, no se permitió el acceso a los medios de comunicación.

Las personas comparecerían por medio de videoconferencia, pero con el paso de los minutos se conoció que no se logró establecer la conexión que permitiera el desarrollo de la diligencia.

"En el centro de detención donde se encuentran no están dejando ingresar personal. Por lo tanto, no fue posible enlazar con el juez competente para que fueran escuchados en la audiencia señalada para hoy", explicó Alex Morales, abogado defensor de los sindicados.

En ese sentido, debido a que no se habilitó la sala de videoconferencias del Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18, la audiencia se suspendió y se reprogramó para el 28 de enero, a las 10:00 horas.

De acuerdo con el profesional del derecho, los presuntos pandilleros están señalados del delito de asesinato en grado de tentativa. En esta fase, el juzgado a cargo deberá dilucidar si los sindicados enfrentarán o no proceso penal y, si se llegar a dictar el auto de procesamiento, también se determinará si permanecerán en prisión o podrán recuperar su libertad. 

En Portada

Gobierno comparte resultados del Estado de Sitio y reitera que no negociará con las pandillast
Nacionales

Gobierno comparte resultados del Estado de Sitio y reitera que no negociará con las pandillas

09:12 AM, Ene 21
EE. UU. activa un sistema especial de visados para el Mundialt
Deportes

EE. UU. activa un sistema especial de visados para el Mundial

08:56 AM, Ene 21
Ataques contra PNC: Audiencia aplazada por problemas de conexiónt
Nacionales

Ataques contra PNC: Audiencia aplazada por problemas de conexión

10:04 AM, Ene 21
Fátima Bosch, Miss Universe, elige Guatemala como punto de partida de su gira globalt
Farándula

Fátima Bosch, Miss Universe, elige Guatemala como punto de partida de su gira global

09:20 AM, Ene 21

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos