Captan gesto de fe a la PNC en plena crisis de seguridad

En medio del dolor y la consternación por la muerte de 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), una imagen registrada en Amatitlán se convirtió en un símbolo de apoyo, fe y esperanza para las fuerzas de seguridad que enfrentan una de las etapas más violentas de los últimos años.
La fotografía muestra a una mujer frente a la parroquia San Juan Bautista, en Amatitlán, mientras unge con aceite una motocicleta de la PNC y eleva una oración por los agentes que continúan en servicio. El gesto ocurrió tras una serie de ataques armados perpetrados en los últimos días contra la institución policial, que dejaron además a más de 10 agentes heridos, según confirmó el Ministerio de Gobernación.
La publicación que acompaña la imagen señala: "Una persona ungió con aceite y oración. Una sierva de Dios cubrió a la PNC en plena batalla contra el crimen".
El acto fue interpretado por muchos ciudadanos como una muestra de respaldo espiritual y humano hacia los policías que, pese a los riesgos, continúan cumpliendo con su labor en las calles.
Oración y fe acompañan a la PNC en medio del luto
Los ataques contra la PNC se produjeron horas después de que las autoridades retomaran el control del centro penitenciario Renovación 1, tras una revuelta en la que privados de libertad tomaron rehenes. Ante esta situación, el Gobierno de Guatemala decretó un estado de sitio a nivel nacional y reforzó los patrullajes combinados entre la PNC y el Ejército.
El presidente Bernardo Arévalo de León defendió la capacidad de respuesta del Estado y aseguró que la rápida contención de los motines y la reacción ante los ataques evidencian preparación operativa. Asimismo, atribuyó la violencia a represalias de estructuras criminales afectadas por las medidas implementadas.
En este contexto de violencia y sacrificio, la imagen de la mujer orando se ha convertido en un recordatorio del respaldo ciudadano hacia quienes arriesgan su vida por la seguridad del país.