 Nuevos cierres en la capital por prevención tras ataques contra la PNC
Nacionales

Nuevos cierres en la capital por prevención tras ataques contra la PNC

La mayoría de los puntos donde se implementaron cierres viales se encuentran en la zona 1.

Compartir:
Cierres vehiculares en la capital por prevención tras ataques contra la PNC., PMT de Guatemala
Cierres vehiculares en la capital por prevención tras ataques contra la PNC. / FOTO: PMT de Guatemala

Las fuerzas de seguridad implementaron nuevamente este jueves, 22 de enero, una serie de cierres de calles y avenidas en la Ciudad de Guatemala como parte de las acciones de prevención tras los recientes ataques que cobraron la vida de seis agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, los puntos donde hay desvíos derivado de esta situación son los siguientes:

  • 12 avenida y 4 calle, zona 1.
  • 12 avenida y 10 calle, zona 1.
  • 8 avenida y 17 calle, zona 1.
  • 10 avenida y 7 calle, zona 1.
  • 14 avenida y 10 calle, zona 1.
  • 14 avenida y 12 calle, zona 1.
  • 14 avenida y 13 calle A, zona 1.
  • 15 avenida y 4 calle, zona 6.
  • 1 avenida y 2 calle, zona 13.
  • 13 avenida y 29 calle, zona 5.

La PMT informó sobre estos cierres por medio de sus redes sociales, donde también recomendó a los usuarios planificar rutas alternas y atender las indicaciones en el sector. Añadió que se encuentra trabajando para mejorar la movilidad de la zona.

En Portada

Legisladores de EE.UU. refuerzan lazos con Guatemala frente a la influencia de Chinat
Nacionales

Legisladores de EE.UU. refuerzan lazos con Guatemala frente a la influencia de China

07:32 PM, Ene 21
Tribunal levanta medidas de coerción a exmandataria de CICIGt
Nacionales

Tribunal levanta medidas de coerción a exmandataria de CICIG

09:39 PM, Ene 21
Champions League: Quince clasificados y nueve plazas por decidirt
Deportes

Champions League: Quince clasificados y nueve plazas por decidir

06:46 PM, Ene 21
Malacateco vence a Marquense en el Clásico de la Amistad t
Deportes

Malacateco vence a Marquense en el "Clásico de la Amistad"

09:00 PM, Ene 21

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos