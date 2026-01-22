Nuevos cierres en la capital por prevención tras ataques contra la PNC

Las fuerzas de seguridad implementaron nuevamente este jueves, 22 de enero, una serie de cierres de calles y avenidas en la Ciudad de Guatemala como parte de las acciones de prevención tras los recientes ataques que cobraron la vida de seis agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, los puntos donde hay desvíos derivado de esta situación son los siguientes:
- 12 avenida y 4 calle, zona 1.
- 12 avenida y 10 calle, zona 1.
- 8 avenida y 17 calle, zona 1.
- 10 avenida y 7 calle, zona 1.
- 14 avenida y 10 calle, zona 1.
- 14 avenida y 12 calle, zona 1.
- 14 avenida y 13 calle A, zona 1.
- 15 avenida y 4 calle, zona 6.
- 1 avenida y 2 calle, zona 13.
- 13 avenida y 29 calle, zona 5.
La PMT informó sobre estos cierres por medio de sus redes sociales, donde también recomendó a los usuarios planificar rutas alternas y atender las indicaciones en el sector. Añadió que se encuentra trabajando para mejorar la movilidad de la zona.