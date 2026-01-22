Renuncia Luis Martínez, gerente general del INDE

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) confirmó este jueves, 22 de enero, que el ingeniero Luis Adolfo Martínez Díaz renunció a su cargo como gerente general de esa institución. Asimismo, por medio de un comunicado, se refirió a su gestión y agradeció el trabajo realizado.
De acuerdo con el documento, Martínez presentó el pasado martes su renuncia irrevocable efectiva a partir del 31 de enero, después de casi dos años de estar a cargo de la dirección ejecutiva de la institución.
En ese contexto, señaló que durante ese período se lograron "importantes cambios y resultados", entre estos, el impulso de la transparencia para contar con acciones administrativas por incumplimiento de contratistas y la denuncia penal por contrataciones anómalas en proyectos multi millonarios.
Asimismo, se indicó que Martínez elaboró un Plan Estratégico Institucional "con visión de Estado" y enfocado en el bien común y sostenibilidad en el largo plazo, del cual se carecía desde tres décadas atrás. De igual forma, se mencionó que preparó la reforma al Reglamento de Adquisiciones y la propuesta para crear la Gerencia de Proyectos de Inversión.
INDE agradece gestión de Martínez
En el texto compartido, se indicó que en el período de ejercicio de Martínez existió colaboración con municipalidades y líderes de las comunidades "más alejadas y desfavorecidas", lo que permitió concluir la fase de pre-inversión para que miles de hogares tuvieran acceso a la energía eléctrica. Asimismo, se indicó que ese tema se convirtió en una realidad para casi 12 mil familias.
También se mencionó el tema de la corrección salarial aplicada, a través de la cual se dignificó a los trabajadores del INDE al permitir que ahora devenguen salarios base adecuados.
"En el desempeño financiero se logró el nivel de inversiones más alto en la última década y mejoró la calidad del gasto, con economías en distintas áreas, sin afectar el nivel, ni la calidad de servicio", enfatizó la entidad.
En ese contexto, expresó su agradecimiento con la gestión de Martínez y consideró que su trabajo representó un aporte de probidad y dedicación al servicio de los guatemaltecos.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7