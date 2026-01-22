 Renuncia Luis Martínez, gerente general del INDE
Nacionales

Renuncia Luis Martínez, gerente general del INDE

El Instituto Nacional de Electrificación agradeció la gestión del gerente y aseguró que durante la misma hubo "importantes cambios".

Compartir:
Sede del Instituto Nacional de Electrificación (INDE)., INDE
Sede del Instituto Nacional de Electrificación (INDE). / FOTO: INDE

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) confirmó este jueves, 22 de enero, que el ingeniero Luis Adolfo Martínez Díaz renunció a su cargo como gerente general de esa institución. Asimismo, por medio de un comunicado, se refirió a su gestión y agradeció el trabajo realizado.

De acuerdo con el documento, Martínez presentó el pasado martes su renuncia irrevocable efectiva a partir del 31 de enero, después de casi dos años de estar a cargo de la dirección ejecutiva de la institución.

En ese contexto, señaló que durante ese período se lograron "importantes cambios y resultados", entre estos, el impulso de la transparencia para contar con acciones administrativas por incumplimiento de contratistas y la denuncia penal por contrataciones anómalas en proyectos multi millonarios.

Asimismo, se indicó que Martínez elaboró un Plan Estratégico Institucional "con visión de Estado" y enfocado en el bien común y sostenibilidad en el largo plazo, del cual se carecía desde tres décadas atrás. De igual forma, se mencionó que preparó la reforma al Reglamento de Adquisiciones y la propuesta para crear la Gerencia de Proyectos de Inversión.

INDE anuncia inversión de Q37 mil millones durante los próximos 10 años

Al 30 de noviembre, el INDE ejecutó Q183 millones en inversiones, señaló la institución.

INDE agradece gestión de Martínez

En el texto compartido, se indicó que en el período de ejercicio de Martínez existió colaboración con municipalidades y líderes de las comunidades "más alejadas y desfavorecidas", lo que permitió concluir la fase de pre-inversión para que miles de hogares tuvieran acceso a la energía eléctrica. Asimismo, se indicó que ese tema se convirtió en una realidad para casi 12 mil familias.

También se mencionó el tema de la corrección salarial aplicada, a través de la cual se dignificó a los trabajadores del INDE al permitir que ahora devenguen salarios base adecuados.

"En el desempeño financiero se logró el nivel de inversiones más alto en la última década y mejoró la calidad del gasto, con economías en distintas áreas, sin afectar el nivel, ni la calidad de servicio", enfatizó la entidad.

En ese contexto, expresó su agradecimiento con la gestión de Martínez y consideró que su trabajo representó un aporte de probidad y dedicación al servicio de los guatemaltecos.

* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Último día para actualizar residencia electoral: Renap atenderá hasta medianochet
Nacionales

Último día para actualizar residencia electoral: Renap atenderá hasta medianoche

10:33 AM, Ene 22
Cruz Azul de Ana Lucía Martínez sufre su primera pérdida t
Deportes

Cruz Azul de Ana Lucía Martínez sufre su primera pérdida

10:00 AM, Ene 22
El Papa autoriza la beatificación del fraile guatemalteco Rafael Ramírez Monasteriot
Nacionales

El Papa autoriza la beatificación del fraile guatemalteco Rafael Ramírez Monasterio

08:29 AM, Ene 22
Premios Oscar 2026: dónde ver en Guatemala las nominadas a Mejor Películat
Farándula

Premios Oscar 2026: dónde ver en Guatemala las nominadas a Mejor Película

10:12 AM, Ene 22

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolDonald TrumpPNCReal MadridVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos