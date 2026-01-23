 Convocatoria para aspirantes a magistrados de la CC
Nacionales

Congreso convoca a aspirantes a magistrados de la CC a postularse

Los interesados podrán presentar sus expedientes del 2 al 20 de febrero.

Compartir:
El hemiciclo del Congreso de la República., Ilustrativa de archivo: Organismo Legislativo
El hemiciclo del Congreso de la República. / FOTO: Ilustrativa de archivo: Organismo Legislativo

El Congreso de la República publicó este viernes el acuerdo número 4-2026, por medio del cual convoca a los profesionales del derecho a que presenten sus expedientes para participar en el proceso de selección de magistrado titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) designados por ese organismo.

En el diario oficial fue difundido el documento donde se detalla que podrán postularse quienes cumplan con los requisitos constitucionales y legales requeridos para optar a los cargos, por lo que deberán presentar su curriculum vitae y los documentos justificativos, los cuales se recibirán en la Dirección Legislativa de ese organismo, la cual verificará que se acompañe en su totalidad de la documentación respectiva.

La recepción de papelería y documentos justificativos estará abierta a partir del lunes 2 al viernes 20 de febrero de 2026, de 08:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes, en la 8ª avenida 9-41 de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. El ingreso es por Casa Larrazábal, en Dirección Legislativa del parlamento.

SE indicó que los documentos deberán presentarse en original y tener no más de seis meses de vigencia desde su expedición.

También se indicó que el expediente deberá presentarse en folder o con espiral, obligatoriamente en el orden solicitado, debidamente foliado y rubricado con un índice al inicio y una copia en formato digital PDF en una memoria USB.

Comisión mixta verificará expedientes

El Legislativo indicó que se creará una comisión mixta conformada por los diputados integrantes de Junta Directiva y la junta de jefes de bloque legislativos, la cual se encargará de revisar y calificar los expedientes presentados. En el marco de ese proceso, se rechazarán los expedientes que no llenen los requisitos constitucionales y legales.

También se indicó que la designación de los magistrados titular y suplente en nombre del Congreso la efectuará el pleno con anticipación no menor de 30 días a la toma de posesión respectiva.

En Portada

Directorio confirma continuidad de Werner Ovalle al frente de la SATt
Nacionales

Directorio confirma continuidad de Werner Ovalle al frente de la SAT

07:17 AM, Ene 23
Candidato a presidencia de Barcelona promete llamar a Messit
Deportes

Candidato a presidencia de Barcelona promete llamar a Messi

08:05 AM, Ene 23
Impactante video muestra cómo motorista pierde la vida en accidente en zona 10t
Nacionales

Impactante video muestra cómo motorista pierde la vida en accidente en zona 10

07:22 AM, Ene 23
Fátima Bosch rompe protocolo se quita los zapatos y corre con niños guatemaltecost
Farándula

Fátima Bosch rompe protocolo se quita los zapatos y corre con niños guatemaltecos

08:24 AM, Ene 23

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolReal MadridPNCVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos