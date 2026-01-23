Convocatoria para aspirantes a magistrados de la CC

El Congreso de la República publicó este viernes el acuerdo número 4-2026, por medio del cual convoca a los profesionales del derecho a que presenten sus expedientes para participar en el proceso de selección de magistrado titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) designados por ese organismo.
En el diario oficial fue difundido el documento donde se detalla que podrán postularse quienes cumplan con los requisitos constitucionales y legales requeridos para optar a los cargos, por lo que deberán presentar su curriculum vitae y los documentos justificativos, los cuales se recibirán en la Dirección Legislativa de ese organismo, la cual verificará que se acompañe en su totalidad de la documentación respectiva.
La recepción de papelería y documentos justificativos estará abierta a partir del lunes 2 al viernes 20 de febrero de 2026, de 08:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes, en la 8ª avenida 9-41 de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. El ingreso es por Casa Larrazábal, en Dirección Legislativa del parlamento.
SE indicó que los documentos deberán presentarse en original y tener no más de seis meses de vigencia desde su expedición.
También se indicó que el expediente deberá presentarse en folder o con espiral, obligatoriamente en el orden solicitado, debidamente foliado y rubricado con un índice al inicio y una copia en formato digital PDF en una memoria USB.
Comisión mixta verificará expedientes
El Legislativo indicó que se creará una comisión mixta conformada por los diputados integrantes de Junta Directiva y la junta de jefes de bloque legislativos, la cual se encargará de revisar y calificar los expedientes presentados. En el marco de ese proceso, se rechazarán los expedientes que no llenen los requisitos constitucionales y legales.
También se indicó que la designación de los magistrados titular y suplente en nombre del Congreso la efectuará el pleno con anticipación no menor de 30 días a la toma de posesión respectiva.