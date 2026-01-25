 Rescatan a pelícano con problemas para volar en la zona 13
Nacionales

Rescatan a pelícano con problemas para volar en la zona 13

Bomberos Municipales fueron alertados por la presencia del ave, que presentaba problemas para volar.

El ejemplar fue llevado a una estación de Bomberos Municipales para su tratamiento., Bomberos Municipales.
El ejemplar fue llevado a una estación de Bomberos Municipales para su tratamiento. / FOTO: Bomberos Municipales.

Vecinos y residentes de la 4a. calle y 6a. avenida de la zona 13 alertaron a los Bomberos Municipales por la presencia de un pelícano en las cercanías. El cuerpo de rescate acudió al lugar para rescatar el ave, posteriormente fue llevada a un lugar seguro.

Imágenes compartidas por vecinos mostraron que el pelícano intentó alzar el vuelo en varias ocasiones. Sin embargo, el ejemplar terminó cayendo al asfalto, por lo que fue tomado por uno de los paramédicos.

Los rescatistas tomaron al pelícano y lo llevaron a un lugar seguro por medio de una de sus ambulancias.

La emergencia estuvo a cargo de la estación 2, ubicada en la zona 12 capitalina. Los rescatistas indicaron que quedaron a la espera de una respuesta por parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), para llevarlo a su hábitat natural.

