Oficialistas denuncian vínculos de diputados con pandillas; oposición rechaza señalamientos

Diputados oficialistas dieron a conocer este martes, 27 de enero, que presentaron una querella en contra de la excandidata presidencial Sandra Torres y tres parlamentarios de oposición por considerar que tienen vínculos con la estructura de la pandilla del Barrio 18.
La denuncia, además de Torres, está dirigida contra Teresita de León Torres e Inés Castillo, de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); y Nadia de León Torres, del bloque Nosotros. Se les sindica de los delitos de asociación ilícita, terrorismo y sedición.
"El Ministerio Público ya no puede esconderse en excusas para no investigar a los terroristas. Les exigimos que se pongan del lado del pueblo guatemalteco, de los trabajadores honestos, del pueblo que sale día a día y se enfrenta a esta ola de violencia", expresó la diputada Andrea Villagrán, electa por el Movimiento Semilla, en una conferencia de prensa donde se dio a conocer la información.
"Esta acción la presentamos porque no vamos a seguir permitiendo que ningún grupo terrorista o de agrupación política venga a vulnerar la paz y la seguridad de los guatemaltecos. El pueblo está cansado de tanta violencia y los responsables deben de pagar por sus crímenes, especialmente aquellos que dan las órdenes", agregó.
Asimismo, la parlamentaria oficialista enfatizó que no se van a dejar intimidar ni cederán ante la violencia, que aseguró es el último recurso "que les queda" a quienes están detrás de hechos que han impactado en la sociedad guatemalteca. También manifestó que este tipo de comportamiento corresponde a quienes insisten en "controlar las instituciones del Estado".
UNE responde a señalamientos
Los integrantes del bloque UNE brindaron una conferencia de prensa después de conocer sobre la querella que presentó Semilla y rechazaron los señalamientos en su contra. Además, consideraron que realmente son los oficialistas los que tienen relación con hechos irregulares al haber nombrado a las autoridades que supuestamente avalaron la fuga masiva de reos de Fraijanes II.
"Samuel Pérez es el menos indicado en estar hablando sobre el crimen organizado. Como bien lo dije, a ellos, a sus funcionarios que pusieron en Gobernación, es a quienes se les fugaron los terroristas. Ahora quieren venir a desvirtuar a la opinión pública presentando este tipo de denuncias. Que lo hagan y se van a dar cuenta quiénes son los responsables de tener vínculos con estructuras criminales en el país", dijo el parlamentario José Inés Castillo.
De igual forma, pidió que los oficialistas respondan "a los 20 millones que pagaron los pandilleros" para fugarse del penal.
"Ya lo dijeron los pandilleros. ¿quiénes son los que tienen los vínculos con los criminales? Que respondan por los fugados y devuelvan el dinero que les dieron por la fuga. Y que su ministro Jiménez regrese a dar la cara a la justicia en el país", añadió.
Por su parte, la diputada Nadia de León, de la bancada Nosotros, reaccionó ante la querella en esa misma línea, indicando: "Me da risa, porque los que ayudaron a escapar de la cárcel a los reos son ellos".
La parlamentaria mencionó que, en su momento, cuando ella propuso la normativa para declarar terroristas a las pandillas hubo oposición de parte de Semilla, y que la situación se repitió al intentar clasificar de esa manera a los narcotraficantes.
De igual forma, indicó que ciertas estructuras delictivas "ayudaron" al actual Gobierno a poder alcanzar el poder y que esto se vio reflejado en 2023, cuando hubo manifestaciones en el país. Según sus palabras, personas a las que describió como "los mareros que viven en La Bethania" fueron quienes "taparon calles".